"Проблема" почему не держатся духи может заключаться в типе парфюма. Также вероятно, что вы неправильно наносите аромат, пишет 24 Канал.
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Почему духи не держатся на коже
- Сухая кожа
Аромат держится лучше на увлажненной коже. Если же она сухая, духи быстрее "выветриваются". Как это исправить:
- наносите духи на увлажненную кожу (например, после крема или лосьона);
- прежде чем брызгать духи, нанесите на выбранное место – вазелин.
Обратите внимание! Вазелином также можно "закрепить аромат".
- Неправильное место нанесения духов
Духи нужно наносить на так называемые "пульсирующие" точки. То есть, места, где тепло. К таким относятся:
- шея;
- запястья;
- зона за ушами;
- сгиб локтя.
Как сделать так, чтобы духи держались дольше / Фото Unsplash
Лайфхак! Чтобы духи ощущались дольше, можно нанести их на волосы и одежду.
- Тип духов
Вы должны различать типы духов:
- Духи – держатся дольше всего – до целых суток (стоят дороже).
- Парфюмированная вода (Eau de Parfum) – в среднем держится 6 часов.
- Туалетная вода (Eau De Toilette) – держится ориентировочно 2 – 4 часа.
Заметьте! Стойкость аромата зависит от концентрации ароматических веществ.
- Хранение духов
Неправильное хранение духов может их испортить. Где нельзя ставить флакон духов:
- под солнцем;
- во влажном месте;
- в месте, где высокая температура.
Куда надо брызгать духи / Фото Unsplash
Важно! В жару духи быстрее "выветриваются", но и лучше раскрываются. В холод – наоборот, могут "застывать" и не пахнуть совсем.