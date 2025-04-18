"Проблема" почему не держатся духи может заключаться в типе парфюма. Также вероятно, что вы неправильно наносите аромат, пишет 24 Канал.

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Почему духи не держатся на коже

Сухая кожа

Аромат держится лучше на увлажненной коже. Если же она сухая, духи быстрее "выветриваются". Как это исправить:

наносите духи на увлажненную кожу (например, после крема или лосьона);

прежде чем брызгать духи, нанесите на выбранное место – вазелин.

Обратите внимание! Вазелином также можно "закрепить аромат".

Неправильное место нанесения духов

Духи нужно наносить на так называемые "пульсирующие" точки. То есть, места, где тепло. К таким относятся:

шея;

запястья;

зона за ушами;

сгиб локтя.



Как сделать так, чтобы духи держались дольше / Фото Unsplash

Лайфхак! Чтобы духи ощущались дольше, можно нанести их на волосы и одежду.

Тип духов

Вы должны различать типы духов:

Духи – держатся дольше всего – до целых суток (стоят дороже).

Парфюмированная вода (Eau de Parfum) – в среднем держится 6 часов.

Туалетная вода (Eau De Toilette) – держится ориентировочно 2 – 4 часа.

Заметьте! Стойкость аромата зависит от концентрации ароматических веществ.

Хранение духов

Неправильное хранение духов может их испортить. Где нельзя ставить флакон духов:

под солнцем;

во влажном месте;

в месте, где высокая температура.

Куда надо брызгать духи / Фото Unsplash

Важно! В жару духи быстрее "выветриваются", но и лучше раскрываются. В холод – наоборот, могут "застывать" и не пахнуть совсем.