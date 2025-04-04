Это явление имеет несколько научных объяснений. В частности, оно связано с физиологией органов чувств, химическими свойствами ароматических молекул и их взаимодействием с окружением, пишет 24 Канал.

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Какую структуру имеют духи

Духи состоят из нескольких типов нот, которые испаряются на разных этапах. Традиционно они делятся на такие группы:

Верхние ноты – это первое впечатление, которое мы получаем после нанесения духов. Они испаряются очень быстро и ощущаются через несколько минут.

– это первое впечатление, которое мы получаем после нанесения духов. Они испаряются очень быстро и ощущаются через несколько минут. Средние ноты – аромат, что проявляется через 15 – 30 минут после нанесения, когда верхние ноты начинают исчезать.

– аромат, что проявляется через 15 – 30 минут после нанесения, когда верхние ноты начинают исчезать. Базовые ноты – они ощутимы через несколько часов и могут оставаться на коже в течение долгого промежутка времени. Это обычно более тяжелые и стойкие запахи.



Почему у духов меняется запах / Фото Unsplash

Обратите внимание! Наш организм имеет механизм, который называется "адаптацией к запахам". Это процесс, при котором рецепторы носа снижают свою чувствительность к постоянным стимулам. Когда вы наносите парфюм, ваше обоняние быстро адаптируется к запаху, и вы перестаете его чувствовать. Этот эффект возникает из-за нейрофизиологического процесса, когда ваш мозг "отключает" определенные привычки или звуковые и запаховые сигналы после того, как они становятся стабильными.

Почему духи плохо ощущаются

Духи могут ощущаться и раскрываться плохо, вследствие влияния других факторов:

Температура и влажность играют важную роль в том, как мы чувствуем запах духов. В тепле молекулы ароматов испаряются быстрее, поэтому запах может быть интенсивнее. В условиях высокой влажности или во время физической активности аромат духов становится выразительнее из-за интенсивного потоотделения.



Как раскрываются духи, в зависимости от нот / Фото Unsplash