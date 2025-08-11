Професійні майстри поділилися, як швидше висушити лак на нігтях, передає 24 Канал із посиланням на Real Simple.

Як швидко висушити лак на нігтях?

Можна прискорити сушіння лаку, зануривши нігті в крижану воду. Лід допомагає лаку швидше затвердіти. Як це зробити:

Наповніть миску холодною водою та додайте кілька кубиків льоду.

Опустіть нігті у воду на кілька хвилин.

Витягніть руки та дайте висохнути на повітрі 2 хвилини.

Нанесення тонких шарів – ще один спосіб прискорити сушку лаку.

Товсті шари завжди сохнуть довше, а покриття може бути нерівним і грудкуватим. Експерти радять наносити лак трьома рухами: посередині і по одному з кожного боку.

Багато майстрів рекомендують сушити нігті феном на холодному режимі. Втім, Брітні Бойс, відома майстриня нігтів і засновниця NAILS OF LA, каже, що це може знизити блиск і змістити лак. Краще користуватись вентилятором на низькій швидкості – це допоможе швидше випаровуватися розчинникам, не пошкоджуючи лак.

Деякі кольори лаку сохнуть швидше за інші. Якщо поспішаєте – обирайте прозорі або металеві відтінки, які містять більше розчинників. Чим більше розчинників – тим швидше сушиться лак.

Як оперативно висушити лак на нігтях / Фото Pexels

Лак для волосся теж може стати порятунком. Однак він діє тільки на верхній шар, не на базу. Після використання лаку для волосся уникайте активних рухів руками протягом 30 хвилин.

Шанувальники краси в усьому світі часто покладаються на звичайну олію (оливкову, дитячу, кокосову). Через хвилину після нанесення лаку за допомогою піпетки або пальця капніть одну краплю олії на кожен ніготь. Залиште на кілька хвилин. Обережно промокніть надлишки серветкою, якщо потрібно.

Якщо не хочеться заморочуватися, можна придбати готові лаки, які швидко сохнуть. Чимало брендів пропонують їх у своєму асортименті.