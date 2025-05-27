Як швидко схуднути в животі: 5 вправ, які можна робити вдома

Жирові відкладення на животі – поширена проблема, з якою стикаються багато дівчат. Для того, щоб схуднути варто дотримуватися правильного харчування й належно тренуватися. Якщо систематично приділяти час схудненню, то вже через певний час будуть помітні перші результати.

Підтягнути тіло до ідеалу можна навіть в домашніх умовах, пише 24 Канал з посиланням на Eatthis. Щоб активувати м’язи, підняти пульс та почати роботу над спалюванням жиру, варто лише запастися стійким стільцем.

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Тренерка Тайлер Рід розповіла кілька вправ зі стільцем, які є прості, але доволі дієвими. Вони прискорюють метаболізм та розвивають силу. Вам потрібен стілець та певний простір навколо себе. Кожну вправу потрібно виконувати 45 секунд, виділити 15 секунд на відпочинок й повторити кожну вправу по 3 кола.

Жим з положення сидячи в стоячи

За допомогою цієї вправи імітується рух присідання й дається навантаження на верхню частину тіла. Ця вправа чудово зміцнює сідниці й ноги, вмикає в роботу м’язи кора, які необхідні для формування преса.

Сядьте прямо на край стільця, стопи поставте на підлогу на ширині стегон. З гантелями або без них підніміть руки до рівня плечей. Встаньте, відштовхуючись п'ятами й напружте сідниці у верхній точці. Підніміть руки вгору, потім опустіть і поверніться у вихідне положення.

Велосипедні скручування сидячи

Завдяки цій вправі вдасться залучити увесь корпус, особливо добре працюватимуть косі м’язи живота. Велосипедні скручування добре підходять для спалювання жиру, розвитку рухливості й координації.

Відкиньтеся на спинку стільця, руки поставте за голову та підніміть ноги. Витягніть одну ногу вперед, одночасно повертаючи корпус у протилежний бік. Повільно і контрольовано міняйте сторони, імітуючи крутіння педалей. Тримайте груди піднятими, напружуючи м'язи кора.



Кілька вправ, які спалять жир на животі / Фото Pexels

Кроки на стілець

Ця вправа є досить сильною й розвиває силу ніг та спалювання калорій. Підйом на стілець імітує підйом по сходах та залучає сідниці, квадріцепси та ікри.

Встаньте обличчям до стільця, стопи поставте на ширині стегон. Підніміться правою ногою на сидіння, відштовхуючись п'ятою. Далі підніміть ліву ногу, щоб вона встала поруч із правою, потім по черзі спустіться. Міняйте провідну ногу в кожному повторенні.

Віджимання з опорою на стілець

За словами тренерки, ця вправа зміцнить грудні м’язи, плечі, трицепси та кор.

Поставте руки на край стільця на ширині плечей. Відійдіть ногами назад у положення високої планки.Опустіть груди до стільця, тримаючи лікті під кутом 45 градусів. Поверніться у вихідне положення, напружуючи м'язи кора.

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Розгинання ніг сидячи з пульсацією

Остання вправа на квадрицепси активізує м’язи кора. Невеликі пульсуючі рухи посилюють навантаження, тож зміцнять ноги без тиску на суглоби.

Сядьте прямо, зігніть коліна, а стопи поставте на підлогу. Витягніть одну ногу вперед. У верхній точці злегка пульсуйте ногою вгору-вниз на 3 сантиметри впродовж 3 секунд. Опустіть ногу і повторіть на інший бік.