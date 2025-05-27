Дуа Ліпа розповідала, що її головною звичкою є тренування з самого ранку, оскільки це дає їй енергію на увесь день, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Тренування Дуа Ліпи

Якщо графік завантажений, то вона все одно приділяє спорту хоча б 15 хвилин на день завдяки HIIT-сесії. Це високоінтенсивне інтервальне тренування, яке дає хороший результат.

Багато уваги співачка приділяє своєму пресу. У її тренуваннях є велосипедні скручування, піднімання ніг, різні варіації класичних crunches. Вона використовує комбінації скручувань, щоб зберігати живіт підтягнутим. За словами зірки, шалено ефективною є планка.

Щоб виплеснути напругу Дуа Ліпа займається боксом, який допомагає їй очистити думки. Також вона змінює тренування. Це може бути йога, пілатес або спінінг. Що завгодно – аби не одне й те саме.

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Дуа Ліпа тренується 3 – 4 рази на тиждень по годині. Програма – мікс кардіо та силових, але родзинка – біг угору по пагорбах. Також у її програмі тренувань присутнє баррі, в якому поєднуються силові вправи та кардіо. За одне таке тренування можна спалити 1000 калорій.

Харчування Дуа Ліпи

Дуа Ліпа харчується максимально здорово, але інколи дозволяє собі щось солодке. Раціон співачки складається з цілісних та корисних продуктів.

Сніданок – яйця або свіжі фрукти, а перед тренуванням – банан з кеш’ю-пастою (насичує і заряджає енергією).

– яйця або свіжі фрукти, а перед тренуванням – банан з кеш’ю-пастою (насичує і заряджає енергією). Обід – куряче філе з великою кількістю овочів і холодний фреш.

– куряче філе з великою кількістю овочів і холодний фреш. Вечеря – знову овочі, зелень, риба.

Співачка зізнавалася, що любить білкові страви. Вона їсть боул з лососем та коричневим рисом, запікає курячі стегна, додає зелений горошок та спаржу.

Загалом Дуа Ліпа слідкує за своїм тілом та раціоном, але й дозволяє інколи з’їсти собі пончик, чипси чи келих вина. Головне, щоб все було в міру.