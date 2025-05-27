Дуа Липа рассказывала, что ее главной привычкой является тренировка с самого утра, поскольку это дает ей энергию на весь день, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Тренировки Дуа Липы

Если график загружен, то она все равно уделяет спорту хотя бы 15 минут в день благодаря HIIT-сессии. Это высокоинтенсивная интервальная тренировка, которая дает хороший результат.

Много внимания певица уделяет своему прессу. В ее тренировках есть велосипедные скручивания, подъемы ног, различные вариации классических crunches. Она использует комбинации скручиваний, чтобы сохранять живот подтянутым. По словам звезды, безумно эффективной является планка.

Чтобы выплеснуть напряжение Дуа Липа занимается боксом, который помогает ей очистить мысли. Также она меняет тренировки. Это может быть йога, пилатес или спиннинг. Что угодно – лишь бы не одно и то же.

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Дуа Липа тренируется 3 – 4 раза в неделю по часу. Программа – микс кардио и силовых, но изюминка – бег вверх по холмам. Также в ее программе тренировок присутствует барри, в котором сочетаются силовые упражнения и кардио. За одну такую тренировку можно сжечь 1000 калорий.

Питание Дуа Липы

Дуа Липа питается максимально здорово, но иногда позволяет себе что-то сладкое. Рацион певицы состоит из цельных и полезных продуктов.

Завтрак – яйца или свежие фрукты, а перед тренировкой – банан с кешью-пастой (насыщает и заряжает энергией).

– яйца или свежие фрукты, а перед тренировкой – банан с кешью-пастой (насыщает и заряжает энергией). Обед – куриное филе с большим количеством овощей и холодный фреш.

– куриное филе с большим количеством овощей и холодный фреш. Ужин – снова овощи, зелень, рыба.

Певица признавалась, что любит белковые блюда. Она ест боул с лососем и коричневым рисом, запекает куриные бедра, добавляет зеленый горошек и спаржу.

В общем Дуа Липа следит за своим телом и рационом, но и позволяет иногда съесть себе пончик, чипсы или бокал вина. Главное, чтобы все было в меру.