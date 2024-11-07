Ви точно не знали цього: як правильно прати осінні куртки, щоб вони не втратили вигляд

Куртку треба акуратно прати в машинці, щоб не нашкодити самому виробу й отримати після прання той самий вигляд. Чомусь більшість бояться прання курток в машинці, оскільки думають, що зіпсують річ, та якщо дотримуватися кількох правил, то це збереже вигляд курток після домашнього прання.

Спочатку на куртці треба знайти етикетку від виробника, пише 24 Канал. На ній має бути зазначено, чи можна прати річ в машинці та при якій температурі це робити. Якщо на ярлику є рука в тазику, тоді куртка потребує ручного прання.

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Як правильно прати куртки

Перед пранням треба перевірити всі кишені й відстебнути капюшони чи хутро, застебнути блискавки й ґудзики, щоб вони не пошкодили машину. Фахівці радять вивертати куртку навиворіт, щоб виключити ризик розводів на лицьовій стороні.

У барабан не треба ставити нічого крім куртки, навіть якщо є всередині ще достатньо місця. Температуру води виберіть таку, яка вказана на етикетці. Щоб пральний порошок не залишив розводів, рекомендуємо використовувати рідкий засіб для прання.

Синтепонові куртки можна прати в машинці. Потрібно обрати лише делікатний режим й температуру води від 30 до 40 градусів. Вимкніть функції віджимання й сушіння та включіть додаткове полоскання.



Правила прання курток / Фото Pexels

Після прання куртку треба відтиснути вручну й поставити на горизонтальну поверхню так, щоб утеплювач не збився вниз. Коли вона буде майже суха, тоді вже можна повісити на плічка.

Збиті ділянки куртки можна вирівняти руками й потім струсити. Ці прості правила допоможуть зберегти синтепонову куртку в гарному вигляді.

Пухову куртку теж треба прати в делікатному режимі. А щоб уникнути злипання пуху в грудки, додайте до пральної машини 2−3 чистих тенісних м’ячиків. Під час прання вони допоможуть рівномірно розподілити пух по всій куртці та запобігти утворенню грудок.