Пілінг шкіри голови змінить стан вашого волосся: що про це треба знати

Ми часто приділяємо увагу догляду за волоссям, але акцентуємо увагу лише на митті шампунем та нанесенні маски й кондиціонера. Втім, фахівці рекомендують не нехтувати пілінгом шкіри голови.

Саме шкіра голови відповідає за те, яким буде наше волосся – млявим і тьмяним, чи блискучим і об’ємним, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Шампунь поверхнево очищує шкіру голови, втім для кращого результату потрібно додати ще й пілінг.

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Що треба знати про пілінг для шкіри голови

Завдяки пілінгу шкіра отримає глибоке очищення, покращиться мікроциркуляція й активізуються природні процеси відновлення. Пілінг проникає через ороговілий шар, розчищує пори й нормалізує роботу сальних залоз, стимулюючи кровотік до фолікулів. Простими словами, така beauty-процедура дозволяє шкірі голови краще дихати.

Які є види пілінгів

Механічні – такі скраби мають дрібні частинки у своєму складі – морську сіль, цукор, мелені кісточки абрикоса. Пілінг покращує текстуру шкіри, але якщо шкіра чутлива, то він може бути дещо агресивним.

– такі скраби мають дрібні частинки у своєму складі – морську сіль, цукор, мелені кісточки абрикоса. Пілінг покращує текстуру шкіри, але якщо шкіра чутлива, то він може бути дещо агресивним. Хімічні – ці пілінги створені на основі молочної чи саліцилової кислоти. Вони розчиняють ороговілі клітини, очищають пори та заспокоюють шкіру. Добре підходять для чутливої шкіри.

– ці пілінги створені на основі молочної чи саліцилової кислоти. Вони розчиняють ороговілі клітини, очищають пори та заспокоюють шкіру. Добре підходять для чутливої шкіри. Ензимні – такі пілінги створені на основі ферментів – активованого вугілля, папаїну чи бромелайну. Працюють м’яко та ефективно. Підходять для регулярного догляду, особливо у випадках, якщо шкіра голови схильна до подразнень або почервонінь.

Яка користь пілінгу для шкіри голови

Завдяки пілінгу волосся виглядає свіжішим, а корені стають об’ємнішими й легкими. Коли пори очищені від себуму, то волосся вже не так сильно прилипає до шкіри. Це можна буде помітити вже після першого застосування. Пілінг зменшує лущення та заспокоює шкіру. Окрім того, він добре активізує кровообіг, а сплячі фолікули отримують більше поживних речовин, тому потенційно волосся почне швидше рости.

До слова! Є 3 чудові маски для волосся, які можна зробити в домашніх умовах. Вони допомагають стимулювати ріст волосся та покращувати його загальний стан.

Як часто робити пілінг шкіри голови

Фахівці рекомендують проводити процедуру раз на 7 – 10 днів, щоб не пересушити шкіру. Наносити пілінг треба перед шампунем, на зволожену шкіру голови. Засіб потрібно рівномірно розподілити й зробити масаж подушечками пальців впродовж 3 хвилин, а тоді ретельно змити. Після цього застосовуйте шампунь, маску та кондиціонер.