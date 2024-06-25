Дрібниця, що може знищити весь об'єм: як правильно наносити кондиціонер на волосся

Навіть при дотриманні всіх правил догляду за волоссям – ретельному митті, нанесенні масок та кондиціонерів, олійок для кінчиків пасом, гарному сушінні, об'єм може зникати.

Виною цьому часто може бути неправильне нанесення саме кондиціонера. Яку поширену помилку з ним не варто робити та як зберегти об'єм волосся, розповідаємо далі.

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Як кондиціонер знищує об'єм

Кондиціонер необхідний у догляді за волоссям. Він закриває розкриті після очищення кутикули, зберігає вологу і захищає пасма від ламкості. Однак він також може знищити прикореневий об'єм.

Вся річ у неправильному нанесенні. Використовувати цей засіб варто тільки на кінчиках та на середині волосся. Якщо додавати його ще й на маківку, про прикореневий об'єм можна забути.

На самому корінні, замість зволоження, кондиціонер буде переобтяжувати волосся, що і не даватиме утворитися об'єму. Натомість, якщо наносити його тільки на довжину, пасма будуть захищені, сяючі та не втрачатимуть свій природний об'єм.