В молодому віці основне очікування від тонального крему – досягти рівного кольору обличчя, доповненого достатньою стійкістю протягом дня. Однак, коли людям за 40, динаміка суттєво змінюється – знайти тональний, який приховує зморшки та почервоніння, розв'язує проблеми пігментації й має природний фініш – складне завдання.

Тому, щоб полегшити цей складний вибір, б'юті-експертки, яким за 50, поділилися практичними порадами та підказками щодо правильно нанесення тонального крему. 5 правил називає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Як правильно нанести тональний крем?

Вибирайте правильну текстуру

Експертки радять жінкам 40+ обирати легкі зволожувальні тональні засоби, а не матові. Такі тональні засоби забезпечують сяйво і свіжий вигляд, на відміну від плотних основ.

Не перестарайтеся

Хоча використання товстого шару макіяжу для бездоганного вигляду може здатися привабливим, такий підхід також призведе до "ефекту маски", який ненавмисно зробити обличчя старим. Навіть при рівному тоні шкіри надмірна кількість тонального крему може вкрасти молодість.



Правила нанесення тонального крему після 40+ / Фото Unsplash

Зволожуйте шкіру

Тут без коментарів: тільки так тон не підкреслить сухість і зморшки. Тому слід озброюватися перевіреними зволожувальними кремами з антивіковим ефектом.

Дійте і пензлями, і пальцями

Експертки рекомендують наносити консилер і тональний крем кінчиками пальців, а потім швидко розтушовувати пензлем. Така техніка допомагає запобігти осіданню косметики в порах і утворенню дрібних зморшок.

Зробіть акцент на проблемні зони

Люди часто стикаються з судинними зірочками навколо носа і темними колами під очима. Щоб розв'язати ці проблеми, варто використовувати консилер саме в цих зонах.

