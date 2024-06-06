Ідеальне покриття забезпечене: як правильно наносити тон для досконалого вигляду

Тональний крем може як зробити макіяж досконалим, приховуючи усі недоліки шкіри, так і навпаки зіпсувати його, підкреслюючи непотрібну текстуру.

Як правильно наносити тон, щоб він не підкреслював зморшки, почервоніння, приховував пігментацію і не лежатиме маскою, розповідаємо далі.

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Вибирайте правильну текстуру

Щоб створити непомітне та обережне покриття, потрібно віддавати перевагу легким зволожувальним тональним засобам з вологим фінішем. Такі тональні креми створюватимуть ефект сяйва і свіжості, на відміну від щільних засобів.

Не наносьте забагато засобу

Бажання нанести трохи більше тонального засобу, щоб він точно приховав почервоніння, пігментацію, темні кола під очима і створив ідеальний колір шкіри, може обернутися проти вас. Велика кількість тону створює ефект маски. Це тільки додасть років і підкреслить текстуру.

Зволожуйте шкіру

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Зволоження – основа гарного нанесення косметики. Тільки так лягатиме рівномірно і не підкреслюватиме сухість чи зморшки.

Дійте і пензлями, і пальцями

Нанесіть консилер і тональний крем пальцями, а потім швидко розтушуйте засоби пензликом. Це допоможе косметиці не забиватися в пори й не підкреслювати дрібні зморшки.