Які відтінки помади обирати, щоб цей ефект вдалося втілити, а посмішка виглядала білосніжною, розповідаємо далі.

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Червона помада з холодним підтоном

Червона помада з холодним підтоном – найкраща товаришка білосніжної посмішки. Обирати слід саме холодний підтон, тому що на колірному колі синій протиставляється жовтому, тож гранатовий, карміновий або ягідний – ідеальні відтінки. Натомість уникати варто червоних помад у теплих відтінках. Вони лише посилюватимуть жовтизну.

Як виглядає ідеальна червона помада: дивіться фото

Ніжно-рожева помада

Так само як червоний із холодним підтоном, блідо-рожевий створює ілюзію білих зубів завдяки своїм холодним відтінкам і надає обличчю дуже м’якого вигляду.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Для бездоганної посмішки ідеальним рішенням стане "зацукрований рожевий" або "тілесний", бажано матовий, щоб згладити відтінки емалі.

Як виглядає блідо-рожева помада: дивіться фото

Сливова або винна помада

Приглушені відтінки фіолетового, який також протиставляється жовтому на колірному колі, – це ще одне вдале рішення для розкішної посмішки.

Сливова помада: дивіться фото

Сливовий колір, таємничий і особливо сучасний, є ідеальним відтінком, щоб освітлити зуби та надати посмішці шикарного вигляду. Особливо стильно він виглядатиме у комбінації з матовою або засмаглою шкірою, що робить його найкращим кольором для сонячних днів.