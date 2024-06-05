Які відтінки помади обирати, щоб цей ефект вдалося втілити, а посмішка виглядала білосніжною, розповідаємо далі.
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Червона помада з холодним підтоном
Червона помада з холодним підтоном – найкраща товаришка білосніжної посмішки. Обирати слід саме холодний підтон, тому що на колірному колі синій протиставляється жовтому, тож гранатовий, карміновий або ягідний – ідеальні відтінки. Натомість уникати варто червоних помад у теплих відтінках. Вони лише посилюватимуть жовтизну.
Як виглядає ідеальна червона помада: дивіться фото
Ніжно-рожева помада
Так само як червоний із холодним підтоном, блідо-рожевий створює ілюзію білих зубів завдяки своїм холодним відтінкам і надає обличчю дуже м’якого вигляду.
Для бездоганної посмішки ідеальним рішенням стане "зацукрований рожевий" або "тілесний", бажано матовий, щоб згладити відтінки емалі.
Як виглядає блідо-рожева помада: дивіться фото
Сливова або винна помада
Приглушені відтінки фіолетового, який також протиставляється жовтому на колірному колі, – це ще одне вдале рішення для розкішної посмішки.
Сливова помада: дивіться фото
Сливовий колір, таємничий і особливо сучасний, є ідеальним відтінком, щоб освітлити зуби та надати посмішці шикарного вигляду. Особливо стильно він виглядатиме у комбінації з матовою або засмаглою шкірою, що робить його найкращим кольором для сонячних днів.