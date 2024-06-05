Какие оттенки помады выбирать, чтобы этот эффект удалось воплотить, а улыбка выглядела белоснежной, рассказываем дальше.

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Красная помада с холодным подтоном

Красная помада с холодным подтоном – лучшая подруга белоснежной улыбки. Выбирать следует именно холодный подтон, потому что на цветовом круге синий противопоставляется желтому, поэтому гранатовый, карминовый или ягодный – идеальные оттенки. Зато избегать стоит красных помад в теплых оттенках. Они только будут усиливать желтизну.

Как выглядит идеальная красная помада: смотрите фото

Нежно-розовая помада

Так же как красный с холодным подтоном, бледно-розовый создает иллюзию белых зубов благодаря своим холодным оттенкам и придает лицу очень мягкий вид.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Для безупречной улыбки идеальным решением станет "засахаренный розовый" или "телесный", желательно матовый, чтобы сгладить оттенки эмали.

Как выглядит бледно-розовая помада: смотрите фото

Сливовая или винная помада

Приглушенные оттенки фиолетового, который также противопоставляется желтому на цветовом круге, – это еще одно удачное решение для роскошной улыбки.

Сливовая помада: смотрите фото

Сливовый цвет, таинственный и особенно современный, является идеальным оттенком, чтобы осветлить зубы и придать улыбке шикарный вид. Особенно стильно он будет выглядеть в комбинации с матовой или загорелой кожей, что делает его лучшим цветом для солнечных дней.