Какие оттенки помады выбирать, чтобы этот эффект удалось воплотить, а улыбка выглядела белоснежной, рассказываем дальше.
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Красная помада с холодным подтоном
Красная помада с холодным подтоном – лучшая подруга белоснежной улыбки. Выбирать следует именно холодный подтон, потому что на цветовом круге синий противопоставляется желтому, поэтому гранатовый, карминовый или ягодный – идеальные оттенки. Зато избегать стоит красных помад в теплых оттенках. Они только будут усиливать желтизну.
Как выглядит идеальная красная помада: смотрите фото
Нежно-розовая помада
Так же как красный с холодным подтоном, бледно-розовый создает иллюзию белых зубов благодаря своим холодным оттенкам и придает лицу очень мягкий вид.
Как выглядит бледно-розовая помада: смотрите фото
Сливовая или винная помада
Приглушенные оттенки фиолетового, который также противопоставляется желтому на цветовом круге, – это еще одно удачное решение для роскошной улыбки.
Сливовая помада: смотрите фото
Сливовый цвет, таинственный и особенно современный, является идеальным оттенком, чтобы осветлить зубы и придать улыбке шикарный вид. Особенно стильно он будет выглядеть в комбинации с матовой или загорелой кожей, что делает его лучшим цветом для солнечных дней.