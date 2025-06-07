В рамках рубрики "Розмова про професію" ми поспілкувалися з відомою українською стилісткою Оленою Шевченко. Вона розповіла 24 Каналу про стиль, самовираження та те, як можна сформувати гардероб в такий спосіб, аби завжди мати, що одягнути.

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Стиль – основний спосіб самовираження

Чим є для вас робота зі стилем?

Стиль для мене був бронею колись, зараз для мене стиль – це "кінь", на якому я їду. По-іншому не скажеш, тому що це така штука, яка вже не стільки захищає, скільки дозволяє. Це одна з частин мого фундаменту. Тобто я себе не уявляю без свого стилю.

У кожної людини є психологічні опори. Це моя психологічна опора, де я можу виражати все, що думаю.

Можна сказати, що для вас стиль це своєрідна мова?

Так. Хай там як, ми підсвідомо оцінюємо людину по тому, як вона виглядає. Перші 8 секунд ми складаємо повний психологічний уявний портрет про людину чисто з її зовнішнього вигляду.

Як сформувати свій унікальний стиль

Яку б ви дали першу рекомендацію тим, хто хоче сформувати свій стиль? Умовно, приходить до вас людина, яка начебто готова пробувати щось нове, але їй страшно змінюватись. Зокрема, вона переживає, як це сприймуть її рідні, колеги тощо.

Я б показала людині спочатку переваги її зовнішності. Далі, уже знаючи, який у вас архетип, дуже легко підібрати стиль та просто його збалансувати. Наприклад, у мене дитячий архетип, але я не дуже люблю свою дитячість, тому часто балансую все це доволі дорослими, доволі такими сексуальними речами.

На вашу думку, який перший крок потрібно зробити такій людині для зміни стилю?

Спочатку дістаються усі речі з шафи. По-перше, вилучається те, що не носиться, те, що маленьке, те, що не підходить. І далі з того, що лишилось, треба скласти образи. От буквально скласти, переміряти, сфотографувати. І одразу стане зрозуміло, чого не вистачає. Поки у людини не буде носибельної бази, ситуація не зміниться.

База – це не біла сорочка і чорна спідниця, база – це певний набір речей, який закриває протягом тижня всі локації, де буває людина. Оце є база. Поки її не буде, неможливо будувати персональний стиль.

Зауважте! Олена рекомендує звернути увагу на портретну зону, тобто розставляти акценти саме біля обличчя. До прикладу, для цього підійдуть масивні сережки чи прикраси на шию.

Якби ви будували умовну формулу правильного гардероба, з якої речі рекомендували б почати? Особливо, якщо невеликий бюджет?

Починати будувати гардероб потрібно з верхнього одягу. Це найкоштовніша історія в гардеробі. І якщо не буде гарного верхнього одягу, не буде в принципі гардероба. Це має бути якісна річ, яка підібрана під вашу колористику, фігуру, ритм життя. Друге, що ми купуємо, – це взуття. Взуття, яке відповідає довжині вашого верхнього одягу. Після цього ми купуємо низи, тобто все, що комбінується з вашим взуттям. І тільки потім верхи та аксесуари. Це класична формула побудови капсули, коли її будуєш з нуля. Найекономніша і найефективніша.

Важливо! Олена рекомендує звертати увагу на склад одягу. Завжди вивчайте етикетку та мацайте тканину, щоб пересвідчитись, що вона дійсно якісна.

На вашу думку, яку стилістичну помилку люди допускають найчастіше?

Нерозуміння своєї фігури. Це 99% від усіх помилок, які я бачу на вулиці. Тому що гарний образ можна зібрати і в секонд-хенді. Головне – просто розуміти, яка ваша фігура. А для цього потрібно банально встати перед дзеркалом і подивитися, де у вас найширша і де у вас найвужча частина тіла.

Якщо відкрити тікток чи інші соцмережі, чомусь складається враження, що дуже багато стилістів абсолютно не перекладають свої луки на реальне життя. Тобто ти буквально повторюєш цей образ, а він виглядає уже не стильно, а навіть смішно. Чому так?

Я уточню. В реальному житті стиліста цей образ існує. Тому що я, коли гуляю вулицею, мені так комфортно. Але мій образ – це може бути шкіряна максіспідниця, там якийсь топ з декольте, косуха з бахромою і капелюх. Мені комфортно, мені прикольно. Але це моє життя, мої локації, мій рід діяльності. І тому в житті персонального стиліста ці образи абсолютно норма. Але от, наприклад, в житті мами – це не норма, в житті офісного робітника – не норма.

Я кажу, що потрібно створювати гардероб для себе і про себе.

Лайфхак! Якщо ви таки хочете додати до образу яскравий акцент, Олена рекомендує перейняти якийсь один прийом стиліста. Так ви виглядатимете стильно і гармонійно.

Як сформувати надивленість? Щоб от з першого погляду розуміти, що ця річ дійсно підходить?

Є така штука як карта стилю, це повний опис вашої зовнішності. Коли стиліст розбирає зовнішність по поличках: від волосся до останнього елементу гардероба. Проте зауважу, що це потрібно робити, якщо є можливість замовити цю карту, тому що це не найбюджетніший варіант. Можна просто мінімально вивчити свою фігуру і колористику. Також варто пошукати блогерів зі схожими параметрами і дивитися, що на них сідає. Є дуже багато хороших надихаючих фільмів, які буквально вчать, як створювати цікаві образи.

Зверніть увагу! Олена радить пробувати повторювати образи зірок, які мають схожі фігури. І в такий спосіб можна поступово знайти "своє".

Книга для тих, хто хоче сформувати свій стиль

Хотілося б ще наостанок коротко поговорити про вашу книгу "Шафологія". Розкажіть, від кого і для кого ця книга?

Це книга не для професійних стилістів і не для модних інфлюенсерів. Це книга для жінок, які хочуть нарешті навести лад у власному гардеробі. Причому не з точки зору простору, а з точки зору розуміння власного стилю. Це книга для моїх подруг. Я її так і почала писати, тому що в мене є дві близькі колежанки, які постійно у мене щось питають. І я, бачачи, що відбувається з їхніми шафами, робила собі замітки, як взагалі має проходити робота з власним гардеробом.

Як би ви могли коротко передати суть цієї книги?

От припустимо, я взагалі нічого не знаю про стиль, але в мене є повна шафа речей. Я не знаю нічого ні про свою фігуру, ні про свою колористику, ні про ваші тренди. Що мені робити? Саме про це ця книга. Що банально робити з тими речами, що у вас вже є? Як використовувати їх, щоб створити функціональний гардероб? Моя книга обіцяє змусити ваш гардероб нарешті працювати з вами, а не так, що ви вилітаєте з квартири і за 5 хвилин до виходу розумієте, що вам нічого одягнути.