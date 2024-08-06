Це точно є у вас вдома: який продукт ідеально позбавляє від темних кіл під очима
Джерело:Ukr.Media
Багато людей стикаються з темними колами під очима. Їх може спричинити втома, стрес, нестача сну чи генетична схильність.
Існує багато засобів для боротьби з темними колами під очима. Одним з таких є звичайна картопля.
Буде цікаво Завжди гарна та акуратна: як правильно фарбувати міжвійку, щоб вона робила вас молодшою
Корисні властивості картоплі
Картопля містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які цілюще впливають на шкіру. Зокрема, вітамін C допомагає освітлити її та поліпшити тонус, а крохмаль має заспокійливий і зволожувальний ефект.
Також у картоплі містяться ферменти, які знижують набряклість. Тому вона чудово бореться з темними колами.
Картопля бореться з темними колами під очима / Фото Unsplash
Найпростіший спосіб – використовувати скибочки сирої картоплі. Просто почистьте її від шкірки та наріжте тонкими кружечками. Покладіть їх на закриті повіки, так щоб вони покривали ділянку під очима, і залиште на 15 – 20 хвилин. Після цього вмийтеся прохолодною водою.
Також можна приготувати картопляну маску. Просто натріть очищену картоплю на дрібній тертці, помістіть отриману масу в марлю й акуратно відтисніть сік. Нанесіть картоплю під очі й залиште на 10 – 15 хвилин. Потім змийте прохолодною водою. Така маска допомагає зменшити пігментацію та освіжити шкіру.