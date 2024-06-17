Не тільки кінський хвіст: блогерка показала просту зачіску, що приховає несвіже волосся

Кожна жінка хоча б раз у житті потрапляла у ситуацію, коли потрібно було приховати не зовсім свіже волосся.

Тікток-блогерка Морган Мейнор показала зачіску, за допомогою якої це легко зробити. Як приховати брудне волосся не тільки за допомогою кінського хвоста, розповідає Lady 24.

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Яка зачіска приховає несвіже волосся

Тікток-блогерка Морган Мейнор показала у своєму відео просту зачіску, за допомогою якої легко приховати брудне волосся.

Усе, що потрібно, – це розпустити волосся та взяти кілька його прядок з обох боків біля основи голови позаду.

Як зробити зачіску для брудної голови: дивіться відео

Ці пасма не мають бути занадто густими, адже їх слід заплести у невеликі кіски та зафіксувати гумками.

Далі коси потрібно огорнути довкола голови, ніби утворюючи обруч з натурального волосся, та закріпити їхні кінчики непомітно шпильками.

Легка зачіска, що здатна вдало приховати несвіжість волосся, – готова.