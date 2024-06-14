Як накрутити волосся за кілька хвилин за допомогою підручних засобів, а саме вушних паличок, розповідаємо далі.

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Як накрутити волосся вушними паличками

Тікток-блогерка Валерія Авдишева показала дуже незвичний варіант створення пружних та об'ємних кучерів. Для її способу знадобляться лише вушні палички та маленькі гумки.

Усе, що потрібно зробити це зволожити волосся та добре його розчесати, а далі беручи невеликі прядки накручувати їх на вушні палички. До речі, чим менші пасма волосся будуть, тим більш пружними вийдуть завитки.

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Коли волосся буде закручене, паличку потрібно зігнути та зав'язати гумкою так, щоб воно не розкрутилось.

Далі лишається тільки дочекатися, коли зачіска висохне, та розплутати палички.

Щоб кучері трималися якомога довше та виглядали об'ємними, не варто розчісувати волосся. Для гарного вигляду буде достатньо просто розправити його руками.