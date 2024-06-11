Як вкласти волосся, коли немає можливості використати спеціальну техніку, але мати гарний вигляд все одно хочеться, розповідає Life 24.

До теми Ідеальні локони без плойки: як накрутити волосся, коли немає світла

Як створити об'ємну укладку

Щоб створити гарний об'єм локонам, знадобиться лише гребінець та улюблені засоби для стайлінгу.

Після миття голови нанесіть на прикореневу зону мус чи спрей, що допомагає створювати об'єм, та розчісуйте волосся щіткою кілька хвилин, опустивши голову вниз.

Це допоможе створити гарний прикореневий об'єм та зробить зачіску доволі пишною.

Наостанок зафіксуйте укладку лаком, щоб вона трималась якомога довше.

Як гладенько вкласти волосся без випрямляча

Секрет ідеально прямого волосся без випрямляча – в правильному митті та висушуванні.

Щоб вкласти волосся таким чином, обирайте шампуні для прямого волосся або з ефектом вирівнювання, а після миття нанесіть на пасма зволожувальний незмивний догляд, який допоможе локонам лишатися гладенькими та не ставати пухнастими.

Сушити ж волосся слід рушником, кілька разів промокуючи його від коренів до кінчиків.

Для ідеального ефекту також можна розчісувати пасма кожні 10 – 15 хвилин, поки вони не висохнуть остаточно.

Як зробити укладку на коротке волосся без світла

Короткі стрижки можуть бути вдалим вибором для таких непростих періодів, адже велика кількість таких зачісок не потребує особливого укладання, достатньо лише помити голову. Однак, на жаль, не все коротке волосся лягає ідеально самостійно.

Щоб вкласти короткі пасма так, аби жоден локон не вибивався із зачіски, можна скористатися підручними матеріалами. До прикладу, за допомогою шпильок чи невидимок можна зафіксувати вологе волосся так, як воно має висохнути, та почекати 10 – 20 хвилин. Для досконалого вигляду остаточну зачіску можна зафіксувати невеликою кількістю лаку, щоб пасма точно трималися на своїх місцях.