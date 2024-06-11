Как уложить волосы, когда нет возможности использовать специальную технику, но выглядеть хорошо все равно хочется, рассказывает Lady 24.

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Как создать объемную укладку

Чтобы создать красивый объем локонам, понадобится только расческа и любимые средства для стайлинга.

После мытья головы нанесите на прикорневую зону мусс или спрей, что помогает создавать объем, и расчесывайте волосы щеткой несколько минут, опустив голову вниз.

Это поможет создать хороший прикорневой объем и сделает прическу довольно пышной.

Напоследок зафиксируйте укладку лаком, чтобы она держалась как можно дольше.

Как гладко уложить волосы без выпрямителя

Секрет идеально прямых волос без выпрямителя – в правильном мытье и высушивании.

Чтобы уложить волосы таким образом, выбирайте шампуни для прямых волос или с эффектом выравнивания, а после мытья нанесите на пряди увлажняющий несмываемый уход, который поможет локонам оставаться гладкими и не становиться пушистыми.

Сушить же волосы следует полотенцем, несколько раз промокая их от корней до кончиков.

Для идеального эффекта можно расчесывать пряди каждые 10 – 15 минут, пока они не высохнут окончательно.

Как сделать укладку на короткие волосы без света

Короткие стрижки могут быть удачным выбором для таких непростых периодов, ведь большое количество таких причесок не требует особой укладки, достаточно лишь помыть голову. Однако, к сожалению, не все короткие волосы ложатся идеально самостоятельно.

Чтобы уложить короткие пряди так, чтобы ни один локон не выбивался из прически, можно воспользоваться подручными материалами. К примеру, с помощью шпилек или невидимок можно зафиксировать влажные волосы так, как они должны высохнуть, и подождать 10 – 20 минут. Для совершенного вида окончательную прическу можно зафиксировать небольшим количеством лака, чтобы пряди точно держались на своих местах.