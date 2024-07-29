Ідеальна для непередбачуваних випадків: проста зачіска, що приховає несвіжість волосся

Іноді трапляються ситуації, коли волосся вже не надто свіже, але можливості помити його та зробити гарну укладку немає.

У таких ситуаціях на допомогу можуть прийти зачіски, що вдало приховають стан пасом. Як зробити одну з них, дивіться на Lady 24.

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Як зробити зачіску для несвіжого волосся

Тікток-блогерка Чарлі Андреа показала, як зробити просту зачіску з косичками, яка ідеально підходить навіть для несвіжого волосся та може приховати його стан.

Починає дівчина з розділення пасом на дві половини. Далі вона заплітає французьку косу на виворіт, доходячи десь до середини голови та фіксуючи результат міцною гумкою.

Після цього Чарлі формує пучки з хвостиків, що у неї утворилися, та закріплює їх шпильками.

Як дівчина робить зачіску: дивіться відео

Перевірте ваші шпильки, аби вони добре трималися. Для цього трохи потрусіть головою,

– радиться блогерка.

Коли пучки готові, вона переходить до завивання волосся. Для цього дівчина використовує потрійний стайлер, але зробити локони можна будь-яким зручним засобом.

У результаті у неї виходить проста та стильна зачіска, яка майстерно приховує несвіже волосся та є досить зручною та стійкою, аби триматися увесь день.