Аби ваша промова підкорила серце іменинника необов'язково клопотати собі голову. Можна використати готові приклади небанальних привітань, пише 24 Канал.

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Які слова сказати як привітання на День народження

Вітаю тебе з чудовим святом – твоїм Днем народження! Бажаю, щоб цей день був наповнений радісними миттєвостями, а наступний рік приніс багато незабутніх моментів! Нехай твоє життя буде сповнене яскравих емоцій, нових досягнень і неперевершених перемог. Бажаю здоров’я, бо без нього неможливо досягти навіть найамбітніших цілей. Бажаю удачі, щоб вона супроводжувала тебе в усіх починаннях, і звісно ж, бажаю безмежної любові – не лише до людей, а й до самого себе. Нехай на твоєму шляху буде лише позитив, а всі труднощі, які виникатимуть, легко долаються, даруючи тобі нові сили для перемог. Нехай цей рік принесе нові можливості, які допоможуть тобі стати ще кращим, сильнішим і щасливішим. З Днем народження!

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Які приємні слова сказати близькій людині на День народження / Фото Pinterest

Вітаю з Днем народження! Бажаю, щоб цей рік приніс багато нових можливостей, удачі та неймовірних моментів щастя. Нехай твої мрії збуваються, а життя дарує лише найкраще!

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З Днем народження! Бажаю, щоб цей день став початком нових яскравих досягнень, а твоє життя було сповнене сміхом, радостями та безмежною удачею.

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю багато радості, удачі та нових звершень. Нехай цей рік буде сповнений великих досягнень і незабутніх моментів щастя!

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Вітаю з чудовим святом! Бажаю, щоб твоя життєва дорога була вимощена удачею і щастям. Нехай твої мрії стають реальністю, а всі труднощі залишаються позаду. Бажаю здоров’я, радості та гармонії у всіх сферах твого життя!

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Як привітати друга на День народження / Фото Pinterest

З Днем народження! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене неймовірними подорожами, яскравими емоціями та незабутніми моментами. Нехай цей рік принесе тільки позитивні зміни, нові досягнення і здоров’я. Залишайся завжди таким натхненним і сильним, готовим до будь-яких викликів. Нехай удача завжди супроводжує тебе!

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З Днем народження! Нехай цей рік принесе найкраще для тебе – здоров’я, гармонію і яскраві події. Бажаю, щоб кожен день був сповнений радості, а твої мрії поступово ставали реальністю. Нехай успіх завжди буде на твоєму боці, а друзі та родина підтримують тебе у всіх починаннях!

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Вітаю тебе з чудовим святом – твоїм Днем народження! Бажаю, щоб цей день став початком нового етапу у твоєму житті, сповненого позитивними змінами, успіхами та приємними сюрпризами. Нехай у твоєму серці завжди панує гармонія, а навколо будуть лише вірні та щирі люди. Бажаю, щоб кожен день приносив тобі нові радості, щоб мрії ставали реальністю, а всі труднощі з часом перетворювалися на важливі уроки, які допомагають ставати сильнішими і мудрішими. Нехай удача завжди буде на твоєму боці, а всі твої починання приносять результат, на який ти сподіваєшся. Бажаю безмежної любові, щирих друзів, гармонії в душі і, звісно ж, здоров'я – бо це основа всіх можливостей!

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Що написати колезі, як привітання на День народження / Фото Pinterest

З Днем народження! Бажаю, щоб цей рік приніс лише позитивні зміни у твоєму житті. Нехай кожен день буде наповнений радістю, а серце – миром та гармонією. Бажаю здоров'я, удачі та великих звершень. Нехай усі твої мрії збуваються!

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Вітаю з Днем народження! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світлих днів, а всі труднощі залишалися позаду. Нехай твоя енергія не вичерпується, а сили для нових досягнень ніколи не закінчуються!