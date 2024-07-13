Дослідження, проведене під керівництвом Університету Джонса Гопкінса за участю 6200 чоловіків і жінок упродовж восьми років, показало, що в тих, хто дотримувався певних моделей поведінки, ймовірність смерті від різних причин за цей період знизилася на дивовижні 80%.

Які ж чотири чинники здорового способу життя, на думку вчених, потрібно враховувати, щоб прожити довше, розповідаємо далі.

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Відмова від паління

Попри те, що найкращий план, аби прожити довше – це застосувати всі чотири чинники здорового способу життя, дослідники кажуть, що якщо обирати щось одне, найперше варто відмовити від куріння.

Паління впливає на коронарні артерії та легені. Крім того, у курців підвищується ризик розвитку раку та інсульту, тож відмова від цієї шкідливої звички значно покращить тривалість життя.

Підтримання здорової ваги

У найздоровіших людей, які брали участь у дослідженні, індекс маси тіла (ІМТ) – співвідношення зросту і ваги, що вимірює масу тіла – становив менше ніж 25.

Щоб дізнатися свій ІМТ, спробуйте скористатися безкоштовним калькулятором.

Водночас, щоб досягти й підтримувати здоровий ІМТ, включайте у своє життя більше активності та стежте за харчуванням.

Більше руху

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Прагнути варто до того, щоб мати щонайменше 30 хвилин активності на день у більшість днів тижня.

Щоб задовольнити цю вимогу, спробуйте розбити цей час на три 10-хвилинні періоди активності на день. До прикладу, 10-хвилинну прогулянку вранці, ще одну в обід і прогулянку після вечері.

Надання переваги здоровій їжі

Дослідження показало, що найздоровіші люди дотримуються середземноморської дієти. Вона багата свіжими фруктами та овочами, горіхами, рибою, цільнозерновими вуглеводами та оливковою олією.

А ось вживання рафінованих продуктів і червоного м'яса слід обмежити, щоб зберегти здоров'я на довгі роки.

Цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я.