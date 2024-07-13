Учені виокремили 4 головні секрети довголіття: які звички слід впровадити у життя вже сьогодні
Джерело:Johns Hopkins Medicine
Дослідження, проведене під керівництвом Університету Джонса Гопкінса за участю 6200 чоловіків і жінок упродовж восьми років, показало, що в тих, хто дотримувався певних моделей поведінки, ймовірність смерті від різних причин за цей період знизилася на дивовижні 80%.
Які ж чотири чинники здорового способу життя, на думку вчених, потрібно враховувати, щоб прожити довше, розповідаємо далі.
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Відмова від паління
Попри те, що найкращий план, аби прожити довше – це застосувати всі чотири чинники здорового способу життя, дослідники кажуть, що якщо обирати щось одне, найперше варто відмовити від куріння.
Паління впливає на коронарні артерії та легені. Крім того, у курців підвищується ризик розвитку раку та інсульту, тож відмова від цієї шкідливої звички значно покращить тривалість життя.
Підтримання здорової ваги
У найздоровіших людей, які брали участь у дослідженні, індекс маси тіла (ІМТ) – співвідношення зросту і ваги, що вимірює масу тіла – становив менше ніж 25.
Щоб дізнатися свій ІМТ, спробуйте скористатися безкоштовним калькулятором.
Водночас, щоб досягти й підтримувати здоровий ІМТ, включайте у своє життя більше активності та стежте за харчуванням.Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.
Більше руху
Прагнути варто до того, щоб мати щонайменше 30 хвилин активності на день у більшість днів тижня.
Щоб задовольнити цю вимогу, спробуйте розбити цей час на три 10-хвилинні періоди активності на день. До прикладу, 10-хвилинну прогулянку вранці, ще одну в обід і прогулянку після вечері.
Надання переваги здоровій їжі
Дослідження показало, що найздоровіші люди дотримуються середземноморської дієти. Вона багата свіжими фруктами та овочами, горіхами, рибою, цільнозерновими вуглеводами та оливковою олією.
А ось вживання рафінованих продуктів і червоного м'яса слід обмежити, щоб зберегти здоров'я на довгі роки.Важливо! Цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я.