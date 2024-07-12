Від жорстких олівців до тіней: чим жінки малювали брови протягом 100 років

Незалежно від епохи, жінки завжди доглядали за собою. У давнину жінки часто збривали власні брови й малювали тоненькі арочні брови, однак у 1920-х роках ситуація кардинально змінилася.

Так, у на рубежі XX століття на ринку почали з'являтися різні комерційні косметичні продукти, які в тому числі призначалися для брів. Блогерка Жасмін Чізвелл вирішила показати, як відтоді змінилися засоби для догляду.

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Історія олівців та тіней для брів за 100 років

Блогерка Жасмін Чізвелл протестувала різні косметичні засоби, якими користувалися жінки від 1920-х років до сьогодення. Так, у 1920-х роках жінки використовували спеціальну помаду для брів. Її необхідно було наносити за допомогою щіточки.

Вже у 1930-х роках почали з'являтися олівці для брів. Хоча вони були дуже жорсткими, однак мали добре пігментований чорний колір. Однак вже у 1940-х роках мода на темні чорні брови зникає, а натомість популярними стають коричневі олівці.

Втім, у 1950-х знову стають трендовими чорні олівці для брів. Варто зауважити, що у 50-х роках вперше почали з'являтися олівці, які викручувалися з футляра, як губні помади. У 1960-х роках популярними стали сірі олівці для брів.

До 1990-х років тенденція на засоби для брів особливо не змінювалася – компанії випускали олівці різної форми та кольору. Однак у 90-і роки з'явилися тіні для брів. Це стало серйозним кроком в б'юті-індустрії, адже окрім тіней жінкам також пропонували спеціальні щіточки для вкладання.

До сьогодні олівці для брів мають у комплекті щіточку для вкладання та розчісування брів, що значно полегшує догляд за ними.

Блогерка показала, як змінювалися олівці для брів: дивіться відео

До слова, блогерка відзначила, що їй найбільше сподобалася форма олівців, яка була в 1960-х роках.