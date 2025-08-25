Джинси залишаються незмінним елементом гардероба, однак навіть цей універсальний предмет потребує освіження. Модні експерти пропонують нову тенденцію: поєднувати джинси з мереживом.

Поєднання мережива з джинсами – один з найяскравіших трендів 2025 року у світі моди. Цей нетрадиційний стиль вже завоював популярність серед модниць по всій Європі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм @hannahlovey.

Звідки цей тренд?

Образ з весняно-літньої колекції 2025 від The Row здійняв хвилю у світі моди. Під час показу модель вийшла на подіум у яскравому ансамблі зі спідниці, накинутої на прямі світлі джинси, та об'ємного сірого светра з круглим вирізом.

Унікальний штрих вбранню надавав делікатний шар тканини, що визирав з-під светра, додаючи образу жіночності, легкості та несподіваного романтизму. Цей вибір стилю швидко знайшов відгук серед стилістів та інфлюенсерів.

Як поєднувати джинси з трендовим мереживом?

Базові джинси

Найкраще підійдуть прямі або трохи вільні джинси з високою талією. Світлий або класичний блакитний денім – універсальний вибір.



Як стилізувати джинси з мереживом / Фото з інстаграму @hannahlovey

Сукня-комбінація або мереживна спідниця

Напівпрозора сукня-комбінація або спідниця міді. Дизайнери підкреслюють важливість легкого мережива, уникаючи важких або вечірніх фасонів. Колірна гама варіюється від класичного білого до м'яких пастельних відтінків, а для тих, хто шукає яскравого контрасту – чорний колір.

Базовий верх – футболка або лонгслів

Експерти рекомендують врівноважувати складність нижнього одягу простим верхом. Ідеальний вибір – класична біла футболка, приталена baby tee або тонкий лонгслів. Для прохолодних температур рекомендується светр або худі великого розміру, щоб зберегти стиль і водночас зігрітися.

Взуття та аксесуари

Можна вибрати що-небудь на контраст: масивні кеди, балетки або навіть мюлі. Додайте мінімалістичну сумку і сережки-кільця – і образ готовий.



Як стильно носити джинси у 2025-му / Фото з інстаграму @manondevelder

