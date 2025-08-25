Джинсы остаются неизменным элементом гардероба, однако даже этот универсальный предмет нуждается в освежении. Модные эксперты предлагают новую тенденцию: сочетать джинсы с кружевом.

Сочетание кружева с джинсами – один из самых ярких трендов 2025 года в мире моды. Этот нетрадиционный стиль уже завоевал популярность среди модниц по всей Европе, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм @hannahlovey.

Откуда этот тренд?

Образ из весенне-летней коллекции 2025 от The Row поднял волну в мире моды. Во время показа модель вышла на подиум в ярком ансамбле из юбки, накинутой на прямые светлые джинсы, и объемного серого свитера с круглым вырезом.

Уникальный штрих наряду придавал деликатный слой ткани, выглядывающий из-под свитера, добавляя образу женственности, легкости и неожиданного романтизма. Этот выбор стиля быстро нашел отклик среди стилистов и инфлюенсеров.

Как сочетать джинсы с трендовым кружевом?

Базовые джинсы с кружевом

Лучше всего подойдут прямые или немного свободные джинсы с высокой талией. Светлый или классический голубой деним – универсальный выбор.



Как стилизовать джинсы с кружевом / Фото из инстаграма @hannahlovey

Платье-комбинация или кружевная юбка

Полупрозрачное платье-комбинация или юбка миди. Дизайнеры подчеркивают важность легкого кружева, избегая тяжелых или вечерних фасонов. Цветовая гамма варьируется от классического белого до мягких пастельных оттенков, а для тех, кто ищет яркого контраста – черный цвет.

Базовый верх – футболка или лонгслив

Эксперты рекомендуют уравновешивать сложность нижней одежды простым верхом. Идеальный выбор – классическая белая футболка, приталенная baby tee или тонкий лонгслив. Для прохладных температур рекомендуется свитер или худи большого размера, чтобы сохранить стиль и одновременно согреться.

Обувь и аксессуары

Можно выбрать что-нибудь на контраст: массивные кеды, балетки или даже мюли. Добавьте минималистичную сумку и серьги-кольца – и образ готов.



Как стильно носить джинсы в 2025-м / Фото из инстаграма @manondevelder

