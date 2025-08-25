Носим джинсы по-новому: этот трендовый трюк с кружевом уже наделал шума
- Сочетание джинсов с кружевом стало одним из самых ярких трендов 2025 года, которое завоевало популярность среди модниц в Европе.
- Рекомендуется сочетать прямые или немного свободные джинсы с высокой талией с полупрозрачным платьем-комбинацией или кружевной юбкой, а также использовать простой верх.
- Обувь и аксессуары могут включать массивные кеды, балетки, минималистичную сумку и серьги-кольца для завершения образа.
Джинсы остаются неизменным элементом гардероба, однако даже этот универсальный предмет нуждается в освежении. Модные эксперты предлагают новую тенденцию: сочетать джинсы с кружевом.
Сочетание кружева с джинсами – один из самых ярких трендов 2025 года в мире моды. Этот нетрадиционный стиль уже завоевал популярность среди модниц по всей Европе, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм @hannahlovey.
Читайте также Главные тренды осени-2025 – без этих 5 вещей никуда
Откуда этот тренд?
Образ из весенне-летней коллекции 2025 от The Row поднял волну в мире моды. Во время показа модель вышла на подиум в ярком ансамбле из юбки, накинутой на прямые светлые джинсы, и объемного серого свитера с круглым вырезом.
Уникальный штрих наряду придавал деликатный слой ткани, выглядывающий из-под свитера, добавляя образу женственности, легкости и неожиданного романтизма. Этот выбор стиля быстро нашел отклик среди стилистов и инфлюенсеров.
Как сочетать джинсы с трендовым кружевом?
- Базовые джинсы с кружевом
Лучше всего подойдут прямые или немного свободные джинсы с высокой талией. Светлый или классический голубой деним – универсальный выбор.
Как стилизовать джинсы с кружевом / Фото из инстаграма @hannahlovey
- Платье-комбинация или кружевная юбка
Полупрозрачное платье-комбинация или юбка миди. Дизайнеры подчеркивают важность легкого кружева, избегая тяжелых или вечерних фасонов. Цветовая гамма варьируется от классического белого до мягких пастельных оттенков, а для тех, кто ищет яркого контраста – черный цвет.
- Базовый верх – футболка или лонгслив
Эксперты рекомендуют уравновешивать сложность нижней одежды простым верхом. Идеальный выбор – классическая белая футболка, приталенная baby tee или тонкий лонгслив. Для прохладных температур рекомендуется свитер или худи большого размера, чтобы сохранить стиль и одновременно согреться.
- Обувь и аксессуары
Можно выбрать что-нибудь на контраст: массивные кеды, балетки или даже мюли. Добавьте минималистичную сумку и серьги-кольца – и образ готов.
Как стильно носить джинсы в 2025-м / Фото из инстаграма @manondevelder
К слову, ранее француженки рассказали с чем сочетать джинсы осенью-2025.