Каре в стилі Old Money – найвишуканіша зачіска 2025 року: всі будуть у захваті

Стиль Old Money всім настільки сподобався, що найближчі кілька років він не покидатиме трендів. Ми звикли акцентувати свою увагу на вбранні, втім зачіска теж відіграє важливу роль в естетиці "тихої розкоші". Щоб створити вишуканий вигляд, пропонуємо поглянути на стрижку каре з ефектними локонами.

Вбрання у стилі Old Money має бути мінімалістичним та елегантним, втім зачіска вже вимагає більшої бездоганності, завдяки якій можна підкреслити свій статус, пише 24 Канал.

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Як зробити каре в стилі Old Money

До вишуканого стилю належить стримана аристократичність. Вона має бути без надмірності, але такою, щоб привертати до себе увагу. Якщо вбрання в стилі "тихої розкоші" – це про елегантність класичного гардероба, то зачіска вже може додавати правильної вишуканості.



Ефектні стрижки в стилі Old Money / Фото Pinterest

Щоб відтворити аристократичних жінок, потрібно підстригти волосся – подовжене чи вкорочене каре. Далі головною фішкою йде його укладка. Це повинні бути об’ємні локони, які виглядатимуть так, наче ви кожного разу виходите з салону краси, а не створюєте зачіску в домашніх умовах.



Красиві стрижки в стилі Old Money / Фото Pinterest

За допомогою стайлінгових засобів, волоссю треба надати об’єму й вкласти локони так, щоб вони додавали образу шарму. Легенько кучері можна зафіксувати лаком, щоб вони трималися, однак треба робити все дуже обережно, оскільки волосся повинно мати природний вигляд й не блищати від надмірної кількості лакування.

Носити таку зачіску можна з будь-яким вбранням – від класики до кежуального стилю. Красиво виглядатиме каре з кучерями під сукні, костюми, а також під класичні светри, гольфи чи навіть світшоти.



Ефектні стрижки в стилі Old Money / Фото Pinterest



Красиві стрижки в стилі Old Money / Фото Pinterest

Зачіска в стилі Old Money повинна підкреслювати строгість та класичну естетику «тихої розкоші». Основний акцент повинен бути на природному об’ємі, а пасма мають гарно лежати по всій довжині. Каре з локонами виглядає дещо авантюрно й нагадує образи Мерилін Монро. Сучасною інфлюенсерок, яка носить зачіску каре в стилі Old Money є шведська манекенниця Ельза Госк.

Об’ємні кучері на каре можна легко зробити в домашніх умовах. Для цього варто скористатися бігудями чи конічною плойкою. Не забувайте задля збереження здорового волосся користуватися термозахистом.