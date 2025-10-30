Як висушити волосся, коли немає світла: лайфхаки з тіктоку під час блекаутів

Загроза блекаутів з настанням зимової пори стає куди ймовірнішою, тож вимкнення світла може застати зненацька. Якщо ж так сталося, що ви вийшли з душу, а висушити волосся вже не має можливості – не хвилюйтеся.

Волосся можна висушити навіть тоді, коли відключена електроенергія, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку NinaSidliar. Є кілька перевірених методів, які допоможуть висушити волосся без шкоди для волосся.

Читайте також Місячний календар стрижок на листопад: коли стригти волосся, щоб привернути успіх

Як висушити волосся без світла?

Рушник з бавовни

Візьміть кілька рушників з бавовни чи мікрофібри. Після миття волосся треба добре віджати, а тоді промокнути рушником з бавовни, а через певний час – рушником з мікрофібри, який добре вбирає вологу. Завдяки цьому трюку вдасться скоротити термін висихання волосся.

Паперові рушники

Спосіб добре підходить для будь-якої довжини волосся. Потрібно кількома серветками промокнути волосся, щоб прибрати зайву вологу, а тоді розчесати гребінцем з рідкими зубцями.

Гребінець

Після віджимання волосся рушником, потрібно взяти гребінець з широкими зубцями й розчісувати пасма від кінчиків до коренів. Цим методом варто користуватися лише у випадку, якщо волосся здорове й непошкоджене.

Тепло чи сонце

Якщо в кімнаті тепло, то волосся почне сохнути набагато швидше. Для кращого результату можна навіть сісти біля вікна, якщо на дворі світить сонце.

Як легко висушити волосся: дивіться відео

Як не можна сушити волосся?

Коли немає фена, дівчата починають шукати йому альтернативу, але деякі методи є небезпечними. Газова плита – дуже небезпечний метод, оскільки можна легко обпекти чи спалити волосся.

Покращити стан волосся можна завдяки тоніку із зеленого чаю, пише City Magazine. Щоб зробити тонік потрібно заварити якісне зелене листя. Дати настоятися 5 хвилин, а тоді зачекати, поки засіб охолоне. Після основного миття настій потрібно нанести на шкіру голови й волосся по всій довжині. Змивати чай не потрібно.

Який ще тонік є корисним для волосся?