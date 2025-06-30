Замість quiet luxury: цей стиль підкорив TikTok

Естетика quiet luxury протягом довгого часу була в тренді. Влітку 2025 року ми прощаємось з цією модою. На її місце приходить – lazy luxury.

Ця естетика дозволить вам під іншим кутом подивитися на свій гардероб. До того ж мати гарний вигляд без зусиль, завдяки цьому тренду, легко. Недарма його називають саме "lazy luxury", пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Що таке lazy luxury

Естетика lazy luxury – це про люкс і зручність в одному флаконі. Ніякого офіціозу. Лише максимальне розслаблення.

Уявіть себе героїнею французького кіно. У цієї дівчини легка зібрана зачіска, вільний одяг з натуральних тканин, мінімум аксесуарів та стакан гарячої кави в руках.

Що потрібно, аби створити образ у стилістиці lazy luxury:

звертайте увагу на "розслаблені" силуети;

підійдуть м'які і комфортні тканини;

спокійні кольори.

Цієї естетики варто притримуватись у всіх деталях. Замість підборів обирайте капці чи зручні кросівки. Тісні джинси варто замінити на лляні штани, обтислі футболки на широкі сорочки.

Зверніть увагу! Розкішним стиль lazy luxury робить саме спокій. Не варто використовувати багато аксесуарів і перевантажувати образ деталями. Чим спокійніші принти, вільніші силуети, тим краще.