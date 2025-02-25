Сильно брудні шкарпетки можна відбілити за годину: потрібні 3 потужні засоби

Білі шкарпетки дуже часто забруднюються, тому для того, щоб їх відбілити, варто скористатися потужним міксом, який допоможе їм всього за годину виглядати як новими.

Шкарпетки білого кольору є найбільш вразливими до сірості й жовтизни, пише 24 Канал з посиланням на Express. З часом білі шкарпетки жовтіють, стають брудними й тьмяними без видимої на те причини.

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Чим відбілити білий одяг

Відбілити шкарпетки можна навіть без агресивних хімікатів. Вам знадобиться лише потужна суміш з трьох інгредієнтів без використання відбілювача. Метод підходить не лише для шкарпеток, але й білих футболок та білизни.

Спочатку вкиньте речі в миску й залийте теплою водою так, щоб речі нею повністю покрилися. Після цього налийте четвертину склянки перекису водню, одну чашку харчової соди та чайну ложку мийного засобу для посуду. Перекис водню допоможе висвітлити й дезінфікувати річ, а сода – усуне запах та освітлення.

Ця потужна суміш ідеально видалить плями та зробить одяг білосніжним. Замочувати в цій рідині вбрання потрібно приблизно на 1 – 2 години, а після цього кидати у звичайне прання.



Білі шкарпетки та одяг можна легко відіпрати / Фото Pexels

Відбілити посірілі речі зможе борна кислота. Метод підійде для бавовняних тканин і синтетики. Висипте кілька ложок кислоти у два літри води теплої води й залишіть речі в розчині на 2 години, а після цього кидайте в прання.

Якщо ж на білих речах є плями, то вивести їх можна за допомогою соди з оцтом, однак метод краще не застосовувати для делікатних тканин, оскільки склад є доволі агресивним.

Поєднання оцту й соди чудово впорається з жовтизною, плямами від червоного вина та соусу. Потрібно лише змішати оцет з содою в рівних частинах й натерти цією кашкою забруднення, залишити на 15 хвилин, а тоді випрати.