Річ у тім, що ці тканини потрібно очищувати від забруднень делікатно. Адже неправильне прання може призвести до деформації, втрати кольору чи навіть руйнування структури волокон, пише 24 Канал.

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Як потрібно прати делікатні речі

Читайте етикетку

Обов'язково уважно вивчіть ярлик на одязі. Виробник завжди вказує оптимальні умови прання, сушіння та прасування.



Як правильно прати речі з віскози / Фото Pexels

Обирайте ручне прання

Для більшості делікатних тканин найкращим варіантом є саме ручне прання. Водночас необхідно дотримуватись таких правил:

температура води не вище 30 °C;

використовуйте спеціальні гелі або шампуні для делікатного прання;

замочуйте речі на, буквально, 5 хвилин;

не можна терти речі;

полоскання має відбуватися у холодній воді.

Якщо ж ви обрали машинне прання, здійснюйте його на спеціальному режимі, який відповідає типу тканини. Для додаткового захисту можна використовувати пральний мішок.

Сушку здійснюйте без нагріву і прямого впливу сонця

Розкладіть виріб на рушнику на горизонтальній поверхні. Таким чином річ має поступово висихати. З часом змініть рушник, якщо він став вологим.



Як необхідно прати шовк / Фото Pexels

Зверніть увагу! Делікатні тканини не варто підвищувати на плечики, щоб річ не деформувалась.

Прасуйте таку річ лише за потребою

Аби випрасувати делікатний матеріал, потрібно обов'язково вивернути його. Також краще здійснювати прасування через тонку тканину.