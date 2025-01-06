Чим відіпрати плями від дезодоранту на одязі: названо дієві бабусині методи

Ви точно помічали плями від дезодоранту на світшотах, сорочках, футболках чи майках. Звичайне прання не завжди може впоратися з проблемою, але й викидати вбрання не варто. Варто вдатися до кількох простих засобів, завдяки яким речі знову стануть як нові.

Не обов’язково купувати дорогі засоби, які виведуть плями від поту, пише 24 Канал. Проблему можна виправити доступними інгредієнтами, які знайдуться вдома в кожного з нас – содою, лимонним соком, сіллю чи оцтом.

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Лимонний сік

Застосовувати лимонний сік треба у випадку, якщо на одязі є свіжі сліди від дезодоранту. Вичавіть сік половини лимона й залишіть подіяти на 10 хвилин, а після цього прополощіть одяг в теплій воді. На кольорових та чорних речах сік лимона треба використовувати з обережністю. Найкраще цей метод працює на білому одязі.

Засіб для миття посуду

Нанесіть засіб для миття посуду товстим шаром й потріть вологою губкою. Залишіть на одну годину, а тоді виперіть річ вручну. Найкраще використовувати засіб, в складі якого є гліцерин.

Сіль

Наносити сіль можна на грубі світлі, темні та різнокольорові тканини. Потрібно 2 чайні ложки нанести на пляму й залишити на 10 годин, після цього потерти щіткою й кинути в пральну машинку.



Сіль виводить плями від дезодоранту / Фото Pexels

Аспірин

Добре справляється з плямами від дезодоранту ацетилсаліцилова кислота. Щоб вивести плями розчиніть 2 таблетки аспірину в 70 міліграмах холодної води. У цьому розчині замочіть вбрання, а тоді потріть зубною щіткою й залишіть ще на 3 години відмокати.

Оцет

Не можна оцет наносити на білі речі, інакше там залишаться жовті сліди, тому найкраще його використовувати лише для темних та кольорових тканин. Потрібно змочити оцтом ватний диск та протерти ним забруднені ділянки. Залишіть на кілька годин, або на цілу ніч, а потім виперіть в пральній машинці.

Сода

Харчова сода добре підходить для очищення світлих тканин. У половині склянки теплої води треба розчинити 4 столових ложки соди, щоб утворилася густа паста. Її треба втерти у пляму, залишити на кілька годин, а тоді протерти зубною щіткою й прополоскати в прохолодній воді.