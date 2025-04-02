5 ритуалів після роботи, які допоможуть розслабитися: зможете повністю перезавантажитися

Усі ми любимо після важкого дня провести час в тіктоці, щоб відпочити й перезавантажитися, однак правда в тому, що після такого проводження часу ми ще більше втомлюємося. Щоб час після роботи не пройшов даремно, радимо розслабитися в зовсім інший спосіб.

Тривалий перегляд відеороликів лише перевантажує мозок та не дає йому відпочити, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Постійна зміна відеороликів, різні ефекти й музика починають стимулювати нервову систему, тож заснути стає ще важче.

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Для того, щоб справді відпочити, радимо корисні альтернативи, після яких ви справді відчуєте відновлення.

Щоденник думок

Наприкінці дня в голові може бути безліч думок. Щоб трохи розвантажитися, радимо завести корисну звичку й записувати свої думки у блокнот. Можна описати все, що спало на думку за день. Таким чином зможете себе краще зрозуміти й прийняти певні рішення.

Час на свіжому повітрі

Прогуляйтеся після роботи парком чи десь неподалік дому. Вимкніть інтернет, увімкніть музику чи подкаст або ж насолоджуйтеся тишею, щоб трішки перезавантажитися. Природа в парку чи десь біля водойми зможе заспокоїти й надасть відчуття заземлення.

Читання

Виділяйте кожного дня на читання паперової книги чи глянцю. Нова інформація вас наповнить й зарядить енергією, особливо тоді, якщо ви прочитаєте для себе щось цікаве.

Глибоке дихання чи розтяжка

Часом тіло буває напружене після важкого дня, тому радимо зробити коротку розтяжку чи дихальні вправи. Є відома техніка "4 – 7 – 8". Потрібно вдихати через ніс 4 секунди, затримувати подих на 7 секунд й повільно видихати через рот впродовж 8 секунд. Це допоможе швидко заспокоїти нервову систему.

Аудіоконтент

Щоб не напружувати очі, увімкніть цікавий подкаст, який можете послухати лежачи в темряві. Це може бути контент відповідно до вашого настрою, вподобань, медитативні практики чи ASMR. Також можна слухати білий шум, звуки природи чи фонову музику – вони добре розслабляють й налаштовують на спокійний сон.

Якщо спробуєте ці методи, то побачите, яким якіснішим та приємнішим стане ваш відпочинок без соціальних мереж.