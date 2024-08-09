Магічний засіб чи обман: усе, що потрібно знати про рицинову олію для росту брів

Касторова чи рицинова олія – це засіб, довкола якого точиться чимало суперечок. Деякі стверджують, що це магія для росту брів, а інші кажуть, що не дуже вражені результатом.

Що ж таке касторова олія, які переваги вона має та чи дійсно сприяє росту брів, розповідаємо далі.

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Що таке рицинова олія

Касторова або рицинова олія – це натуральна олія, отримана з насіння рослини рицини, яка походить з Індії та Африки.

Насіння рослини піддається холодному віджиму для отримання олії та супутніх вітамінів, мінералів і жирних кислот.

Цей засіб використовували протягом тисячоліть завдяки цілющим властивостям олії.

Чим касторова олія корисна для брів

Як зауважують експерти, ця олія має кілька переваг для догляду за бровами:

Зволоження. Рицинова олія корисна для брів як глибокий кондиціонер, що гарно зволожує, адже вона має багато поживних інгредієнтів, зокрема жирні кислоти й вітамін Е.

Наявність антиоксидантів. Касторова олія багата на вітамін Е, який є антиоксидантом та може захистити волосся від вільних радикалів, котрі призводять до випадіння.

Блиск. Дослідження показали, що касторова олія покращує блиск волосся. А сяючі, добре зволожені брови виглядають густішими.

Кондиціонер. Враховуючи високий вміст жирних кислот і антиоксидантів у касторовій олії, вона може пом’якшити волоски брів і зробити їх більш гнучкими, а це означає, що вони менше ламатимуться.

Зміцнення волосся. Якщо брови слабкі, тонкі та швидко ламаються, цей засіб може покращити якість волосся.

Чи може рицинова олія допомогти відростити брови

Наразі немає жодних клінічних досліджень, які б підтвердили, що касторова олія прискорює ріст волосся. Однак поживні речовини, що входять до її складу, все ж мають певний позитивний вплив.

Наприклад, доведено, що рицинолеїнова кислота – одна з основних жирних кислот у касторовій олії – надзвичайно живить волосся. Крім того, підтверджено, що засіб чудово зволожує волоски брів, а, як правило, здорове, добре зволожене волосся росте швидше.

Як правильно наносити касторову олію

Найкраще наносити рицинову олію на брови під час вечірнього догляду, щоб вона могла добре увібрати протягом ночі. Також слід переконуватися, що брови чисті та сухі, перш ніж використовувати засіб.

Експерти рекомендують змочувати ватний диск невеликою кількістю олії та наносити її масажними рухами. Інакше вона просто залишиться на волосках і не дасть результату.