Магическое средство или обман: все, что нужно знать о касторовом масле для роста бровей

Касторовое или касторовое масло – это средство, вокруг которого ведется немало споров. Некоторые утверждают, что это магия для роста бровей, а другие говорят, что не очень впечатлены результатом.

Что же такое касторовое масло, какие преимущества оно имеет и действительно ли способствует росту бровей, рассказываем далее.

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Что такое касторовое масло

Касторовое или касторовое масло – это натуральное масло, полученное из семян растения клещевины, которое происходит из Индии и Африки.

Семена растения подвергаются холодному отжиму для получения масла и сопутствующих витаминов, минералов и жирных кислот.

Это средство использовали на протяжении тысячелетий благодаря целебным свойствам масла.

Чем касторовое масло полезно для бровей

Как замечают эксперты, это масло имеет несколько преимуществ для ухода за бровями:

Увлажнение. Касторовое масло полезно для бровей как глубокий кондиционер, что хорошо увлажняет, ведь оно имеет много питательных ингредиентов, в частности жирные кислоты и витамин Е.

Наличие антиоксидантов. Касторовое масло богато витамином Е, который является антиоксидантом и может защитить волосы от свободных радикалов, которые приводят к выпадению.

Блеск. Исследования показали, что касторовое масло улучшает блеск волос. А сияющие, хорошо увлажненные брови выглядят более густыми.

Кондиционер. Учитывая высокое содержание жирных кислот и антиоксидантов в касторовом масле, оно может смягчить волоски бровей и сделать их более гибкими, а это значит, что они будут меньше ломаться.

Укрепление волос. Если брови слабые, тонкие и быстро ломаются, это средство может улучшить качество волос.

Может ли касторовое масло помочь отрастить брови

Пока нет никаких клинических исследований, которые бы подтвердили, что касторовое масло ускоряет рост волос. Однако питательные вещества, входящие в его состав, все же имеют определенное положительное влияние.

Например, доказано, что рицинолеиновая кислота – одна из основных жирных кислот в касторовом масле – чрезвычайно питает волосы. Кроме того, подтверждено, что средство прекрасно увлажняет волоски бровей, а, как правило, здоровые, хорошо увлажненные волосы растут быстрее.

Как правильно наносить касторовое масло

Лучше всего наносить касторовое масло на брови во время вечернего ухода, чтобы оно могло хорошо впитать в течение ночи. Также следует убеждаться, что брови чистые и сухие, прежде чем использовать средство.

Эксперты рекомендуют смачивать ватный диск небольшим количеством масла и наносить его массажными движениями. Иначе оно просто останется на волосках и не даст результата.