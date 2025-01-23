Як відростити здорове та густе волосся

Здорове та густе волосся – мрія багатьох жінок. Щоб його відростити необов'язково витрачати величезні суми на професійний догляд і послуги перукарів.

Насправді для того, аби зробити волосся гарнішим, достатньо дотримуватись лише декількох простих порад, пише 24 Канал.

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Як відростити здорове волосся

Багато жінок помилково вважають, що на стан волосся впливають лише косметичні засоби, якими вони користуються. Проте, як показує практика, проблема може полягати зовсім в іншому.

Що потрібно зробити, аби мати здорове та гарне волосся:

Підібрати індивідуальний догляд

Забудьте про косметику, що допомагаэ вашій мамі чи подрузі. Найкраще звернутися до спеціаліста, який зможе якісно оцінити стан вашого волосся і підібрати відповідні засоби.



Як зробити волосся здоровішим / Фото Pexels

Зверніть увагу! Волосся може змінюватись під впливом деяких факторів. Наприклад, через зовнішній вплив чи певне захворювання. Важливо своєчасно реагувати на ці зміни і корегувати догляд.

Переглянути свій спосіб життя

На стан волосся впливає ваш спосіб життя. Повноцінне харчування, здоровий сон та мінімізація стресів допоможуть вам не тільки почуватися краще, а ще й відростити здорове волосся.



Чи впливає харчування на стан волосся / Фото Pexels

Зауважте! Найкраще звернутися до лікаря і перевірити чи є у вас дефіцит певних вітамінів. Адже це також може впливати на стан вашого волосся.

Прибрати "мертве" волосся

Немає сенсу зберігати довжину, якщо волосся нездорове. Краще обрізати посічені кінчики, а не наносити на них тонну засобів в надії врятувати ситуацію.



Як часто потрібно робити стрижку / Фото Pexels

Зробіть своєю звичкою регулярну стрижку. Звертайтесь до майстра кожні 3 – 6 місяців, аби, за потребою, зрізати декілька сантиметрів пошкодженого волосся.

Ставитися дбайливо до волосся

Прості поради як зберегти волосся:

Не стягуйте волосся у тугий хвіст.

Забудьте про високі температури на вирівнювачі.

На ніч заплітайте волосся у легку косу.

Вдягайте головний убір, коли йдете на пляж.

Наносьте бальзам майже на всю довжину волосся, уникаючи попадання засобу на корені.

Загалом, робіть все для того, аби захистити ваше волосся від впливу зовнішніх факторів.

Нагадаємо! Маску для волосся не можна використовувати щодня. Її потрібно наносити від 1 до 3 разів на тиждень, залежно від типу волосся.