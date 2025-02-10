Губи як у Маші Кондратенко: яку помаду обрала співачка під час виступу на Нацвідборі-2025

Виступ Маші Кондратенко на Нацвідборі-2025 став справжньою сенсацією. Співачка з'явилася на сцені у нетиповому для себе образі з оригінальною композицією "No Time To Cry".

Особливо багато обговорень викликав зовнішній вигляд співачки, зокрема, її макіяж, пише 24 Канал з посиланням на X.

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Яка помада була на Маші Кондратенко

Головний акцент у макіяжі Маші був саме на губи. Сама співачка не коментувала, яку помаду використовувала.

Візажист каже що "lip combo" Кондратенко складається з 3 продуктів:

основа – це темно-коричнева матова помада MAC;

зверху – Vera 15 відтінок;

фінал – Clarins Gloss.

Повторити такий макіяж губ можна і завдяки аналогам:

Maybelline Vinyl Ink

Рідка помада для губ, що славиться своєю стійкістю. Найбільш схожими є відтінки під номерами 10, 30 і 55.



Яку помаду використовувала Кондратенко на Нацвідборі / Фото Maybelline

Maybelline Deepest Cherry

Відтінок цієї помади підходить ідеально, однак, варто враховувати, що вона не стійка.



Яку темну помаду варто купити / Фото Maybelline

FENTY BEAUTY Gloss Bomb Stix

Це не бюджетний варіант, але саме ця помада має дуже багато схожих відтінків.



Який макіяж був у Кондратенко на Нацвідборі / Фото Fenty

Chanel Rouge Coco Flash

Тут цікавим є відтінок 70.



Відтінки винної помади / Фото Brocard

Також підійти може 148 відтінок.



Де знайти цегляний відтінок помади / Фото Brocard

KIKO MILANO Unlimited Double Touch

Найбільш схожий 122 відтінок.



Де знайти темну помаду / Фото Rozetka

Зверніть увагу! Наведені варанти є лише припущенням. При виборі помади орієнтуйтесь на вашу зовнішність, зокрема, природний колір губ.