Губи як у Маші Кондратенко: яку помаду обрала співачка під час виступу на Нацвідборі-2025
- Маша Кондратенко виступила на Нацвідборі-2025 з піснею "No Time To Cry".
- Її "lip combo" складався з темно-коричневої матової помади MAC, відтінку Vera 15 і Clarins Gloss.
Виступ Маші Кондратенко на Нацвідборі-2025 став справжньою сенсацією. Співачка з'явилася на сцені у нетиповому для себе образі з оригінальною композицією "No Time To Cry".
Особливо багато обговорень викликав зовнішній вигляд співачки, зокрема, її макіяж, пише 24 Канал з посиланням на X.
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Яка помада була на Маші Кондратенко
Головний акцент у макіяжі Маші був саме на губи. Сама співачка не коментувала, яку помаду використовувала.
Візажист каже що "lip combo" Кондратенко складається з 3 продуктів:
- основа – це темно-коричнева матова помада MAC;
- зверху – Vera 15 відтінок;
- фінал – Clarins Gloss.
Повторити такий макіяж губ можна і завдяки аналогам:
- Maybelline Vinyl Ink
Рідка помада для губ, що славиться своєю стійкістю. Найбільш схожими є відтінки під номерами 10, 30 і 55.
Яку помаду використовувала Кондратенко на Нацвідборі / Фото Maybelline
- Maybelline Deepest Cherry
Відтінок цієї помади підходить ідеально, однак, варто враховувати, що вона не стійка.
Яку темну помаду варто купити / Фото Maybelline
- FENTY BEAUTY Gloss Bomb Stix
Це не бюджетний варіант, але саме ця помада має дуже багато схожих відтінків.
Який макіяж був у Кондратенко на Нацвідборі / Фото Fenty
- Chanel Rouge Coco Flash
Тут цікавим є відтінок 70.
Відтінки винної помади / Фото Brocard
Також підійти може 148 відтінок.
Де знайти цегляний відтінок помади / Фото Brocard
- KIKO MILANO Unlimited Double Touch
Найбільш схожий 122 відтінок.
Де знайти темну помаду / Фото Rozetka
Зверніть увагу! Наведені варанти є лише припущенням. При виборі помади орієнтуйтесь на вашу зовнішність, зокрема, природний колір губ.