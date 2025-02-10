Особенно много обсуждений вызвал внешний вид певицы, в частности, ее макияж, пишет 24 Канал со ссылкой на X.

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Какая помада была на Маше Кондратенко

Главный акцент в макияже Маши был именно на губы. Сама певица не комментировала, какую помаду использовала.

Визажист говорит что "lip combo" Кондратенко состоит из 3 продуктов:

основа – это темно-коричневая матовая помада MAC;

сверху – Vera 15 оттенок;

финал – Clarins Gloss.

Повторить такой макияж губ можно и благодаря аналогам:

Maybelline Vinyl Ink

Жидкая помада для губ, славящаяся своей стойкостью. Наиболее похожими являются оттенки под номерами 10, 30 и 55.



Какую помаду использовала Кондратенко на Нацотборе / Фото Maybelline

Maybelline Deepest Cherry

Оттенок этой помады подходит идеально, однако, стоит учитывать, что она не устойчива.



Какую темную помаду стоит купить / Фото Maybelline

FENTY BEAUTY Gloss Bomb Stix

Это не бюджетный вариант, но именно эта помада имеет очень много похожих оттенков.



Какой макияж был у Кондратенко на Нацотборе / Фото Fenty

Chanel Rouge Coco Rouge Flash

Здесь интересным является оттенок 70.



Оттенки винной помады / Фото Brocard

Также подойти может 148 оттенок.



Где найти кирпичный оттенок помады / Фото Brocard

KIKO MILANO Unlimited Double Touch

Наиболее похожий 122 оттенок.



Где найти темную помаду / Фото Rozetka

Обратите внимание! Приведенные варианты являются лишь предположением. При выборе помады ориентируйтесь на вашу внешность, в частности, естественный цвет губ.