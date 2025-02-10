В стране парфюмерии есть сотни парфюмов, которые способны свести с ума, пишет 24 Канал. Женские ароматы удивляют разнообразием запахов и интересными сочетанием нот, отражая индивидуальность и стиль своих обладательниц. На День Валентина женщине стоит выбирать между несколькими духами, которые им невероятно нравятся.

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Dylan Turquoise Eau De Toilette, Versace

Этот аромат перенесет мысленно на один из самых лучших летних пляжей. Он наполнен мандариновой эссенцией, лимоном, мускусом и жасмином. Парфюм подойдет тем женщинам, которые любят чувственный и свежий запах.



Духи на День Валентина для женщин / Фото Pinterest

The Eyes Of The Tiger Eau De Parfum, Gucci

Парфюм полон древесных нот цитруса, ванили и бобов тонка. Пахнет он невероятно прекрасно, поэтому точно подойдет для женщины, которая уверена в себе и хочет это транслировать с помощью аромата.



Духи на День Валентина для женщин / Фото Pinterest

Amethyst Haze Eau De Parfum, Carolina Herrera

Такой парфюм подойдет женщинам, которые любят ноты бурбонской ванили, лакрицы и розового перца. Аромат пьянит и гипнотизирует, поэтому оставит заметный след на теле женщины.



Духи на День Валентина для женщин / Фото Pinterest

L'Interdit Rouge Eau de Parfum, Givenchy

Аромат прекрасно подойдет всем женщинам, которые любят цветочный восточный запах. Парфюм наполнен имбирем и красным апельсином, туберозой, жасмином, а также сандалом, пачулями и ветивером.



Духи на День Валентина для женщин / Фото Pinterest

Young Rose, Byredo

Этот парфюм относится к группе цветочных, древесных и мускусных ароматов. Запах состоит из перца Сычуань и амбретты, дамасской розы и ириса, а еще из мускуса и амброксола.



Духи на День Валентина для женщин / Фото Pinterest

Если вы ищете для женщины духи, которые оставляют после себя неизгладимое впечатление, тогда обязательно советуем обратить внимание на варианты, что представлены выше. Каждый из этих ароматов придаст женщине шарма и уверенности в себе.