Каждый год на рынке появляется много новых ароматов. Однако, есть бестселлеры, которые не теряют своей популярности в течение многих лет, пишет 24 Канал.

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Какие ароматы нравятся многим женщинам

  • Chanel №5


Какие духи нравятся мужчинам / Фото Pexels

Эти духи можно смело назвать самыми известными в мире. Аромат был выпущен еще в 1921 году, с тех пор он стал синонимом элегантности и роскоши.

Его состав включает нотки иланг-иланга, жасмина, ванили и розы. Chanel №5 это изысканный запах, сочетающий цветочные и древесные оттенки.

Верхние ноты этого аромата:

  • бергамот;
  • лимон;
  • альдегиды;
  • иланг-иланг;
  • нероли.

Средние ноты:

  • роза;
  • ландыш;
  • ирис;
  • жасмин;
  • корень ириса.

Базовые ноты:

  • ваниль;
  • ветивер;
  • мускус;
  • пачули;
  • мох;
  • сандал;
  • амбра;
  • цибет.

Обратите внимание! Chanel №5 довольно тяжелый. Его считают "вечерним" ароматом.

  • Dior J'adore


Какой аромат подчеркивает женственность / Фото Pexels

Аромат был выпущен в 1999 году. Он сочетает фруктовые и цветочные нотки, такие как груша, роза, жасмин и орхидея. Это очень женственный и чувственный парфюм, подходящий как для дневных, так и для вечерних выходов.

Верхние ноты этого аромата:

  • груша;
  • дыня;
  • магнолия;
  • персик;
  • мандарин;
  • бергамот.

Средние ноты:

  • жасмин;
  • ландыш;
  • фиалка;
  • слива;
  • орхидея;
  • роза;
  • фрезия;
  • тубероза.

Базовые ноты:

  • мускус;
  • ваниль;
  • кедр;
  • ежевика.

Обратите внимание! Обычно этот аромат ассоциируют с весной.

  • Gucci Bloom


Какой аромат выбрать на подарок / Фото Pexels

Запущенный в 2017 году, аромат от Gucci стал настоящим хитом среди любительниц цветочных запахов. Его композиция наполнена элегантными нотами жасмина и туберозы, а также имеет тонкий оттенок мимозы. Gucci Bloom часто ассоциируют с женской силой и естественной красотой.

Верхние ноты этого аромата:

  • апельсин;
  • зелень.

Средние ноты:

  • тубероза;
  • жасмин;
  • жимолость.

Базовые ноты:

  • корень ириса;
  • сандал;
  • ваниль.