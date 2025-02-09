Каждый год на рынке появляется много новых ароматов. Однако, есть бестселлеры, которые не теряют своей популярности в течение многих лет, пишет 24 Канал.

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Какие ароматы нравятся многим женщинам

Chanel №5



Какие духи нравятся мужчинам / Фото Pexels

Эти духи можно смело назвать самыми известными в мире. Аромат был выпущен еще в 1921 году, с тех пор он стал синонимом элегантности и роскоши.

Его состав включает нотки иланг-иланга, жасмина, ванили и розы. Chanel №5 это изысканный запах, сочетающий цветочные и древесные оттенки.

Верхние ноты этого аромата:

бергамот;

лимон;

альдегиды;

иланг-иланг;

нероли.

Средние ноты:

роза;

ландыш;

ирис;

жасмин;

корень ириса.

Базовые ноты:

ваниль;

ветивер;

мускус;

пачули;

мох;

сандал;

амбра;

цибет.

Обратите внимание! Chanel №5 довольно тяжелый. Его считают "вечерним" ароматом.

Dior J'adore



Какой аромат подчеркивает женственность / Фото Pexels

Аромат был выпущен в 1999 году. Он сочетает фруктовые и цветочные нотки, такие как груша, роза, жасмин и орхидея. Это очень женственный и чувственный парфюм, подходящий как для дневных, так и для вечерних выходов.

Верхние ноты этого аромата:

груша;

дыня;

магнолия;

персик;

мандарин;

бергамот.

Средние ноты:

жасмин;

ландыш;

фиалка;

слива;

орхидея;

роза;

фрезия;

тубероза.

Базовые ноты:

мускус;

ваниль;

кедр;

ежевика.

Обратите внимание! Обычно этот аромат ассоциируют с весной.

Gucci Bloom



Какой аромат выбрать на подарок / Фото Pexels

Запущенный в 2017 году, аромат от Gucci стал настоящим хитом среди любительниц цветочных запахов. Его композиция наполнена элегантными нотами жасмина и туберозы, а также имеет тонкий оттенок мимозы. Gucci Bloom часто ассоциируют с женской силой и естественной красотой.

Верхние ноты этого аромата:

апельсин;

зелень.

Средние ноты:

тубероза;

жасмин;

жимолость.

Базовые ноты: