Щороку на ринку з'являється багато нових ароматів. Однак, є бестселери, які не втрачають своєї популярності протягом багатьох років, пише 24 Канал.

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Які аромати подобаються багатьом жінкам

Chanel №5



Які парфуми подобаються чоловікам / Фото Pexels

Ці парфуми можна сміливо назвати найвідомішими у світі. Аромат був випущений ще у 1921 році, з того часу він став синонімом елегантності та розкоші.

Його склад включає нотки іланг-ілангу, жасмину, ванілі та троянди. Chanel №5 це вишуканий запах, що поєднує квіткові і деревні відтінки.

Верхні ноти цього аромату:

бергамот;

лимон;

альдегіди;

іланг-іланг;

неролі.

Середні ноти:

троянда;

конвалія;

ірис;

жасмин;

корінь ірису.

Базові ноти:

ваніль;

ветивер;

мускус;

пачулі;

мох;

сандал;

амбра;

цибет.

Зверніть увагу! Chanel №5 доволі важкий. Його вважають "вечірнім" ароматом.

Dior J'adore



Який аромат підкреслює жіночність / Фото Pexels

Аромат був випущений в 1999 році. Він поєднує фруктові і квіткові нотки, такі як груша, троянда, жасмин і орхідея. Це дуже жіночний і чуттєвий парфум, що підходить як для денних, так і для вечірніх виходів.

Верхні ноти цього аромату:

груша;

диня;

магнолія;

персик;

мандарин;

бергамот.

Середні ноти:

жасмин;

конвалія;

фіалка;

слива;

орхідея;

троянда;

фрезія;

тубероза.

Базові ноти:

мускус;

ваніль;

кедр;

ожина.

Зауважте! Зазвичай цей аромат асоціюють з весною.

Gucci Bloom



Який аромат обрати на подарунок / Фото Pexels

Запущений в 2017 році, аромат від Gucci став справжнім хітом серед любительок квіткових запахів. Його композиція наповнена елегантними нотами жасмину та туберози, а також має тонкий відтінок мімози. Gucci Bloom часто асоціюють з жіночою силою та природною красою.

Верхні ноти цього аромату:

апельсин;

зелень.

Середні ноти:

тубероза;

жасмин;

жимолость.

Базові ноти: