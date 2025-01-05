Сірий з ніг до голови – найдорожчий образ на всі сезони: повторити зможуть всі

З року в рік змінюється мода на певні речі, але актуальним залишається монохромне вбрання. Образ в одному кольорі – це не нудно, а доволі дорого й красиво. Це можна помітити на будь-яких аутфітах знаменитостей.

Взимку монохромні образи стають особливо актуальними, пише 24 Канал. Вбрання в одному кольорі підійде для всіх, хто любить стримані стильні речі й не воліє вирізнятися яскравим одягом й натомість обирає щось просте, зрозуміле та надзвичайно красиве.

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Завдяки єдиному колірному рішенню, монохромні образи візуально витягують силует. Верх та низ в одному кольорі – це щось просте та зрозуміле, оскільки аутфіт складається легко. Потрібно лише одягнути будь-що зверху в сірому кольорі й на низ, а довершити цей ансамбль верхнім одягом того ж відтінку.

Як ефектно виглядати в сірому кольорі показала на своєму прикладі шведська модель Ельза Госк.

Ельза Госк в сірому образі

Модель одягнула сіру сорочку з палантином, а на низ одягнула класичні палаццо зі стрілками. Аутфіт білявка доповнила шкіряним чорним поясом, чорним взуттям на підборах та мінімалістичною сумкою Hermes Kelly з тисненням під крокодилячу шкіру.

Виглядає образ Ельзи Госк просто божественно. На практиці можна його повторити аналогічно, одягнувши ці речі в офіс чи на важливу зустріч. Для довершення приміряйте зверху сіре пальто, яке буде дуже доречним, хоча й чорне також цілком підійде.

Образ в сірому кольорі не означає, що речі мають бути аналогічного відтінку – щось може бути темнішим, щось – світлішим. Також можна грати з різними текстурами й обирати гладкі тканини та грубу в’язку, яка ідеально вписується в зимовий гардероб.

На цьому прикладі можна створювати монохром не лише в сірому кольорі, але й в будь-якому іншому – від класичного чорного й бежевого до розкішного білосніжного чи трендового бордового.