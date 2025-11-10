Розплавлений коричневий – наймодніший колір фарбування на зиму 2025        

Колористи вже розповіли про трендовий відтінок волосся на зимову пору. За їхніми словами, він стане топовим кольором по всіх салонах світу. Нове фарбування приверне увагу своєю витонченістю та розкішним виглядом.

Взимку особливе місце посяде відтінок Molted Brunette – вишуканий коричневий відтінок, що поєднує в собі шоколадні, мокко-кавові та бурштинові тони, пише 24 Канал з посиланням на In Journale.

Як виглядає модний відтінок волосся на зиму?

Дорого відтінки коричневого вже багато років перебувають на радарі краси, а от Molted Brunette – тепліший та глибший колір. Назва Molted (розплавлений) добре описує візуальний ефект від цього кольору.

Новий відтінок полюбила Белла Хадід, Лілі Коллінз та Кайя Гербер. Платиновий та мідний колір потребує постійного фарбування, а от новий відтінок забезпечує розкішний вигляд досить просто. З цим відтінком волосся виглядає доглянутим, здоровим та дорогим.

Завдяки теплим тонам, відтінок гарно виглядає на світлій чи темній шкірі, а також для різних кольорів очей. Блондинкам колір надає вишуканого контрасту, а от брюнеткам освіжає колір обличчя.

Створюючи шоколадний відтінок з відблисками мокко й бурштину, замість класичних пасм, попросіть перукарі зробити так, щоб вони перетікали один в одного, створюючи ефект плинності.

Догляд за цим кольором волосся простий та не передбачає використання шампунів та масок спеціально для фарбованого волосся. Можна лише робити спеціальні процедури для блиску волосся, які посилять відбиття світла.

Для тих, хто хоче в новому сезоні цікавий колір волосся, то саме цей відтінок виглядає дорого й не потребує особливого догляду.

Окрім фарбування, можна звернути на безліч цікавих стрижок. До прикладу, є жіноча стрижка, яка приховує зморшки, пише Glam. Жінкам після 45 років рекомендується стрижка з шарами та об'ємом, щоб акцентувати увагу на зачісці, а не на лініях обличчя. Чубчик допомагає приховати зморшки на лобі, підкреслюючи зону очей. Його довжину слід підбирати з урахуванням форми обличчя та структури волосся.

Який відтінок волосся в моді восени?