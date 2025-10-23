Міль атакує восени: 5 домашніх засобів, які зупинять її миттєво

Побачити дірки на светрі чи будь-якому іншому вбранні – справа неприємна. Колись ще наші бабусі проти молі використовували нафталін, однак він дуже токсичний та має різкий запах. Замість нього можна скористатися іншими методами, які є не менш ефективними.

Часто міль оселяється на речах, які давно лежать або ті, які давно вже не прали, пише 24 Канал з посиланням на First for woman.

Якщо міль завелася у шафі, то становить серйозну загрозу вбранню, особливо речам з натуральних матеріалів. І навіть якщо одягом з потом та плямами харчуються личинки, а не доросла особина, то проти молі все одно потрібно застосувати кілька лайфхаків, бо саме міль ці личинки відкладає.

Як позбутися молі в шафі?

Періть речі перед зберіганням

Перед тим, як заховати одяг в шафу на зиму, обов’язково виперіть всі футболки та майки, які ви носили влітку. Чисті речі не приваблять личинок, бо їм просто нічим буде живитися.

Скористайтеся лавандою

Запах лаванди ефективно відлякує міль. Потрібно насипати сушені квіти в мішечок чи стару панчоху й покласти між речима у шафу. Таким чином квіти захистять тканину від появу молі й подарують одягу гарний запах.

Якщо ж сухих квітів немає, тоді можна скористатися ефірною олією лаванди. Потрібно занурити ватні кульки в олію й розкласти в шафу. Лише будьте обережними, щоб олія не пошкодила речі.



Міль з шафи легко вивести / Фото Pexels

Використовуйте аромат кедра

Кедр виділяє такі ефірні речовини, які міль важко переносить. Можна скористатися стружкою кедрового дерева, помістивши її у тканинний мішечок. В іншому випадку можна додати у пляшку 40 крапель ефірної олії кедра та 60 міліграмів дистильованої води. Цим засобом потрібно обприскати стінки шафи.

Покладіть мило

У паперовому пакеті зробіть кілька отворів та покладіть туди шматочки ароматного мила. Цей пакет розмістіть у шафі, щоб захистити речі від молі.

Заморозьте одяг

Якщо помітили міль у шафі, то улюблені речі складіть в пакет та залишіть у морозилці на кілька днів. Холод знищить личинки, які б змогли цей одяг пошкодити. А от великі пледи доведеться тримати в морозилці до двох тижнів.

Ресур Que Choisir зазначає, що гніздо молі легко знайти – у шафі мають бути в кутках кремові чи білі личинки. За допомогою пилососа потрібно зібрати всі личинки й добре помити шафу. Окрім народних методів, можна використовувати хімічні засоби для відлякування.

