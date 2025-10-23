Моль атакует осенью: 5 домашних средств, которые остановят ее мгновенно

Увидеть дырки на свитере или любом другом наряде – дело неприятное. Когда-то еще наши бабушки против моли использовали нафталин, однако он очень токсичен и имеет резкий запах. Вместо него можно воспользоваться другими методами, которые являются не менее эффективными.

Часто моль поселяется на вещах, которые давно лежат или те, которые давно уже не стирали, пишет 24 Канал со ссылкой на First for woman.

Если моль завелась в шкафу, то представляет серьезную угрозу одежде, особенно вещам из натуральных материалов. И даже если одеждой с потом и пятнами питаются личинки, а не взрослая особь, то против моли все равно нужно применить несколько лайфхаков, потому что именно моль эти личинки откладывает.

Как избавиться от моли в шкафу?

Стирайте вещи перед хранением

Перед тем, как спрятать одежду в шкаф на зиму, обязательно постирайте все футболки и майки, которые вы носили летом. Чистые вещи не привлекут личинок, потому что им просто нечем будет питаться.

Воспользуйтесь лавандой

Запах лаванды эффективно отпугивает моль. Нужно насыпать сушеные цветы в мешочек или старый чулок и положить между вещами в шкаф. Таким образом цветы защитят ткань от появления моли и подарят одежде красивый запах.

Если же сухих цветов нет, тогда можно воспользоваться эфирным маслом лаванды. Нужно окунуть ватные шарики в масло и разложить в шкаф. Только будьте осторожны, чтобы масло не повредило вещи.



Мель из шкафа легко вывести / Фото Pexels

Используйте аромат кедра

Кедр выделяет такие эфирные вещества, которые моль трудно переносит. Можно воспользоваться стружкой кедрового дерева, поместив ее в тканевый мешочек. В противном случае можно добавить в бутылку 40 капель эфирного масла кедра и 60 миллиграммов дистиллированной воды. Этим средством нужно опрыскать стенки шкафа.

Положите мыло

В бумажном пакете сделайте несколько отверстий и положите туда кусочки ароматного мыла. Этот пакет разместите в шкафу, чтобы защитить вещи от моли.

Заморозьте одежду

Если заметили моль в шкафу, то любимые вещи сложите в пакет и оставьте в морозилке на несколько дней. Холод уничтожит личинки, которые смогли бы эту одежду повредить. А вот большие пледы придется держать в морозилке до двух недель.

Ресурс Que Choisir отмечает, что гнездо моли легко найти – в шкафу должны быть в углах кремовые или белые личинки. С помощью пылесоса нужно собрать все личинки и хорошо помыть шкаф. Кроме народных методов, можно использовать химические средства для отпугивания.

