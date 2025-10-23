Часто моль поселяется на вещах, которые давно лежат или те, которые давно уже не стирали, пишет 24 Канал со ссылкой на First for woman.

Если моль завелась в шкафу, то представляет серьезную угрозу одежде, особенно вещам из натуральных материалов. И даже если одеждой с потом и пятнами питаются личинки, а не взрослая особь, то против моли все равно нужно применить несколько лайфхаков, потому что именно моль эти личинки откладывает.

Как избавиться от моли в шкафу?

Стирайте вещи перед хранением

Перед тем, как спрятать одежду в шкаф на зиму, обязательно постирайте все футболки и майки, которые вы носили летом. Чистые вещи не привлекут личинок, потому что им просто нечем будет питаться.

Воспользуйтесь лавандой

Запах лаванды эффективно отпугивает моль. Нужно насыпать сушеные цветы в мешочек или старый чулок и положить между вещами в шкаф. Таким образом цветы защитят ткань от появления моли и подарят одежде красивый запах.

Если же сухих цветов нет, тогда можно воспользоваться эфирным маслом лаванды. Нужно окунуть ватные шарики в масло и разложить в шкаф. Только будьте осторожны, чтобы масло не повредило вещи.



Мель из шкафа легко вывести / Фото Pexels

Используйте аромат кедра

Кедр выделяет такие эфирные вещества, которые моль трудно переносит. Можно воспользоваться стружкой кедрового дерева, поместив ее в тканевый мешочек. В противном случае можно добавить в бутылку 40 капель эфирного масла кедра и 60 миллиграммов дистиллированной воды. Этим средством нужно опрыскать стенки шкафа.

Положите мыло

В бумажном пакете сделайте несколько отверстий и положите туда кусочки ароматного мыла. Этот пакет разместите в шкафу, чтобы защитить вещи от моли.

Заморозьте одежду

Если заметили моль в шкафу, то любимые вещи сложите в пакет и оставьте в морозилке на несколько дней. Холод уничтожит личинки, которые смогли бы эту одежду повредить. А вот большие пледы придется держать в морозилке до двух недель.

Ресурс Que Choisir отмечает, что гнездо моли легко найти – в шкафу должны быть в углах кремовые или белые личинки. С помощью пылесоса нужно собрать все личинки и хорошо помыть шкаф. Кроме народных методов, можно использовать химические средства для отпугивания.

