Жирные пятна на одежде хоть и не является частой проблемой, но когда все же случается загрязнение, важно сразу браться за простой и действенный метод, который поразит результатом, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Дианы Гологовец.
Чем отстирать жирные пятна с одежды?
Блогер рассказала, что для выведения пятна с одежды нужно средство для мытья посуды и пищевая сода. Сначала нужно нанести на пятно моющее средство, а потом сверху посыпать содой. Все это нужно потереть губкой, а потом еще раз постирать в стиральной машинке.
Тиктокерка на собственном примере показала, как запятнанная голубая футболка после очистки снова стала идеально чистой.
Жидкость для мытья посуды действительно имеет удивительный эффект. Она удаляет жир с тарелок, поэтому без проблем выводит пятно с волокон ткани. Сода действует как абсорбент, поэтому образуя щелочную среду – начинает расщеплять жиры.
Как вывести жир с одежды: смотрите видео
Как вывести пятна с кожаных вещей?
На одежде или сумке могут появиться пятна. Вещь может выглядеть уже не совсем презентабельно, поэтому в таком случае стоит воспользоваться несколькими советами, которые предлагает ресурс Vintage Leather.
Прекрасно выводит пятна средство для мытья посуды. Его нужно смешать с водой и с помощью губки потереть пятно. Лимонный сок поможет расщепить пятно от жира на кожаной одежде. Хорошо жирные пятна впитывает кукурузный крахмал или детская присыпка.
Что делать, чтобы одежда не электризовалась?
- Электризация одежды уменьшается благодаря увлажнению помещения, использованию металлической вешалки, лака для волос, специального спрея, сушке на воздухе и добавлению уксуса в цикл полоскания.
- Средства, такие как лак для волос и специальные спреи, устраняют статическое электричество, а уксус помогает вымывать мыльные остатки и расслабляет волокна ткани.