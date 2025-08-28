Электризация одежды происходит тогда, когда ткань трется друг о друга или о сухую кожу, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Намагниченность одежды происходит тогда, когда ткань и кожа обмениваются электронами и при повторном контакте каждый электрон имеет положительный или отрицательный заряд, притягиваясь друг к другу. Уменьшить намагниченность можно благодаря нескольким способам.
Как избавиться от электризации одежды?
Увлажните помещение
Статическое прилипание может остановить опрыскивание вещей водой из пульверизатора. В противном случае ткань можно промокнуть влажной тряпкой или бумажным полотенцем.
Проведите металлической вешалкой
Проволочной вешалкой нужно пройтись между одеждой, которая "липнет" друг к другу. Таким образом удастся разбить заряд, который удерживает их вместе.
Используйте лак для волос
Лак для волос имеет в составе ингредиенты, которые устранят статическое электричество на одежде. Нужно немного опрыскать внутреннюю часть вещей на расстоянии 60 сантиметров.
Советы помогут избавиться от электризации одежды / Фото Pexels
Купить спрей для уменьшения статического электричества
В магазинах есть специальные средства, которые уменьшают статическое электричество и нейтрализуют электрические заряды. Такие средства хорошо работают и защищают ткань от электризации.
Сушите одежду на воздухе
Когда одежда сушится в сушильной машине, то создается статическое электричество в одежде из-за трения механического воздействия. Для избежания электризации, одежду нужно сушить на веревке.
Добавляйте уксус в цикл полоскания
Уменьшить наэлектризованность одежды можно благодаря добавлению половины стакана уксуса в цикл ополаскивания. Уксус вымывает мыльные остатки и расслабляет волокна, которые не будут слипаться в сушильной машине.