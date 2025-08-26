Решить проблему с затхлостью можно благодаря дешевому и простому методу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку". Для этого вам понадобятся вполне простые ингредиенты, которые найдутся в каждом доме.

Чем вывести затхлый запах из шкафа?

Чаще всего запах сырости сигнализирует о нарушенном микроклимате в шкафу. Плохая циркуляция воздуха и чрезмерная влажность приводят к тому, что все вещи имеют неприятный и плохой аромат, поэтому одеть их на себя становится настоящей проблемой.

Постоянное проветривание

Раз в неделю дверцу шкафа нужно открывать на несколько часов. Благодаря этому воздух сможет свободно циркулировать, поэтому плохой запах не будет накапливаться на вещах.

Складывание сухих вещей

Одежду и белье после стирки надо тщательно высушить, а потом складывать в шкаф. Если же влага будет присутствовать на вещах, то впоследствии наряд начнет плохо пахнуть.

Умеренная загрузка шкафа

Не стоит перегружать шкаф большим количеством вещей. Когда воздух не движется, то между одеждой создаются идеальные условия для появления затхлости.



Советы, которые помогут вывести плохой запах из шкафа / Фото Pexels

Соблюдение этих нескольких правил значительно улучшит ситуацию, а дополнительно можно воспользоваться ароматными средствами, которые улучшат запах вещей. В шкаф можно класть натуральный абсорбент, который состоит из сочетания кофейной гущи и гвоздики.

Кофейная гуща хорошо впитывает влагу и нейтрализует посторонние запахи, а гвоздика наполняет шкаф пряным ароматом. Кроме того, она обладает антисептическими свойствами, поэтому препятствует размножению микроорганизмов.

После заваривания утреннего кофе гущу надо разложить тонким слоем на тарелке и дождаться высыхания. После того, как она станет рассыпчатой, нужно взять натуральную ткань или маленький мешочек и насыпать туда сухую гущу. Дополнительно внутрь надо бросить несколько бутонов гвоздики.

Такие саше надо оставить в углах шкафа, между бельем или повесить на вешалке. Также можно внутрь добавить палочки корицы, сушеную цедру, апельсин или лимон.

Вместо кофе можно воспользоваться мешочками с рисом и солью, добавив внутрь эфирное масло лаванды, чайного дерева и эвкалипта. Натуральные саше нужно обновлять каждые 3 недели, потому что со временем интенсивный аромат может начать выветриваться.