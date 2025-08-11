В 2025 году одежда - это презентация человека, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Галины Денисюк. Правильно подобранные вещи на собеседование должны быть уверенными и современными.

Читайте также Как создать элегантный образ в спортивном стиле: лайфхаки от стилиста Галины Денисюк

Как одеться на собеседование?

Сдержанный шик вместо офисного костюма

Классический костюм никто не отменял, но сейчас в моде его адаптации: оверсайз-жакеты, жилеты с открытыми плечами, миди-юбки в тон. Не обязательно выбирать черный – графитовый, кремовый кремовый, серый или какао выглядят легче и свежее.

Костюм может быть очень красивым, если вы знаете, как его подать. Не бойтесь легких тканей или актуальных оттенков – это не снижает профессионализм, а демонстрирует вкус,

– добавляет стилистка.

Качественный белый верх - маст-хэв

Белая рубашка или топ – всегда выигрышно смотрится, но стоит забыть о скучных офисных вариантах. В 2025 году актуальны топы со структурированными плечами, деликатными вырезами или необычными застежками.

Штанный низ с изюминкой

Идеальный вариант – прямые или брюки палаццо с высокой талией. Они добавляют роста и демонстрируют вкус. Джинсы – только если это дресс-код компании, и только темные и сдержанные.

Акцент на обувь

Никаких кроссовок – даже если они люкс. Лучше всего подойдут кожаные лоферы, мюли, закрытые туфли на низком каблуке или стильные балетки.

Обувь – это ваша опора. Буквально и символически. Она должна быть аккуратной, качественной и без лишних деталей,

– объяснила Галина.

Аксессуары – как финальный штрих

На собеседование стоит выбирать только один акцент из аксессуарной линейки – часы, тонкая цепочка или серьги-гвоздики. Сумка – структурированная, среднего размера, без логомании.

Образы, которые советует стилист

"Smart minimal" – белая рубашка с асимметричной застежкой + песочные широкие брюки + кремовые мюли + кожаная сумка без декора.

"Soft power" – жилет на пуговицах вместо жакета + шелковая блуза цвета топленого молока + графитовая юбка-миди + черные лоферы.

"Сіту-cool" – трикотажный топ в рубчик с длинным рукавом + темно-синие палаццо + серебряная цепочка + черная сумка-папка.

3 вещи, которых лучше избегать на собеседовании:

– Короткие юбки и глубокие вырезы - это больше про вечер, а не про карьеру.

– Активные принты - даже если очень модно, они могут отвлекать.

– Слишком спортивный стиль - кроссовки, худи, леггинсы оставляем для другого случая.

По словам Галины Денисюк, на собеседовании стиль должен быть взрослым, сдержанным и современным.

К слову, стилист рассказала о модных трендах лета 2025, включая платья-комбинации, юбки макси с разрезами, кроп-топы, и оверсайз жакеты.