У 2025 році одяг — це презентація людини, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галини Денисюк. Правильно підібрані речі на співбесіду повинні бути впевненими та сучасними.
Читайте також Як створити елегантний образ у спортивному стилі: лайфхаки від стилістки Галини Денисюк
Як одягнутися на співбесіду?
Стриманий шик замість офісного костюма
Класичний костюм ніхто не скасовував, але зараз в моді його адаптації: оверсайз-жакети, жилети з відкритими плечима, мідіспідниці в тон. Не обов’язково обирати чорний – графітовий, кремовий, сірий чи какао виглядають легше та свіже.
Костюм може бути дуже красивим, якщо ви знаєте, як його подати. Не бійтесь легких тканин або актуальних відтінків – це не знижує професіоналізм, а демонструє смак,
– додає стилістка.
Якісний білий верх — маст-хев
Біла сорочка чи топ – завжди виграшно виглядає, але варто забути про нудні офісні варіанти. У 2025 році актуальними є топи зі структурованими плечима, делікатними вирізами або незвичними застібками.
Штанний низ із родзинкою
Ідеальний варіант – прямі або штани палаццо з високою талією. Вони додають зросту й демонструють смак. Джинси – тільки якщо це дрес-код компанії, і лише темні та стримані.
Акцент на взуття
Ніяких кросівок – навіть якщо вони люкс. Найкраще підійдуть шкіряні лофери, мюлі, закриті туфлі на низьких підборах або стильні балетки.
Взуття – це ваша опора. Буквально й символічно. Воно має бути акуратним, якісним і без зайвих деталей,
– пояснила Галина.
Аксесуари – як фінальний штрих
На співбесіду варто обирати лише один акцент з аксесуарної лінійки – годинник, тонкий ланцюжок або сережки-гвіздки. Сумка – структурована, середнього розміру, без логоманії.
Образи, які радить стилістка
- "Smart minimal" – біла сорочка з асиметричною застібкою + пісочні широкі штани + кремові мюлі + шкіряна сумка без декору.
- "Soft power" – жилет на ґудзиках замість жакета + шовкова блуза кольору топленого молока + графітова спідниця-міді + чорні лофери.
- "Сity-cool" – трикотажний топ у рубчик з довгим рукавом + темно-сині палаццо + срібний ланцюжок + чорна сумка-папка.
3 речі, яких краще уникати на співбесіді:
– Короткі спідниці та глибокі вирізи — це більше про вечір, а не про кар’єру.
– Активні принти — навіть якщо дуже модно, вони можуть відволікати.
– Занадто спортивний стиль — кросівки, худі, легінси залишаємо для іншої нагоди.
За словами Галини Денисюк, на співбесіді стиль повинен бути дорослим, стриманим та сучасним.
До слова, стилістка розповіла про модні тренди літа 2025, включаючи сукні-комбінації, спідниці максі з розрізами, кроп-топи, та оверсайз жакети.