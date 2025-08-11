У 2025 році одяг — це презентація людини, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Галини Денисюк. Правильно підібрані речі на співбесіду повинні бути впевненими та сучасними.

Як одягнутися на співбесіду?

Стриманий шик замість офісного костюма

Класичний костюм ніхто не скасовував, але зараз в моді його адаптації: оверсайз-жакети, жилети з відкритими плечима, мідіспідниці в тон. Не обов’язково обирати чорний – графітовий, кремовий, сірий чи какао виглядають легше та свіже.

Костюм може бути дуже красивим, якщо ви знаєте, як його подати. Не бійтесь легких тканин або актуальних відтінків – це не знижує професіоналізм, а демонструє смак,

– додає стилістка.

Якісний білий верх — маст-хев

Біла сорочка чи топ – завжди виграшно виглядає, але варто забути про нудні офісні варіанти. У 2025 році актуальними є топи зі структурованими плечима, делікатними вирізами або незвичними застібками.

Штанний низ із родзинкою

Ідеальний варіант – прямі або штани палаццо з високою талією. Вони додають зросту й демонструють смак. Джинси – тільки якщо це дрес-код компанії, і лише темні та стримані.

Акцент на взуття

Ніяких кросівок – навіть якщо вони люкс. Найкраще підійдуть шкіряні лофери, мюлі, закриті туфлі на низьких підборах або стильні балетки.

Взуття – це ваша опора. Буквально й символічно. Воно має бути акуратним, якісним і без зайвих деталей,

– пояснила Галина.

Аксесуари – як фінальний штрих

На співбесіду варто обирати лише один акцент з аксесуарної лінійки – годинник, тонкий ланцюжок або сережки-гвіздки. Сумка – структурована, середнього розміру, без логоманії.

Образи, які радить стилістка

"Smart minimal" – біла сорочка з асиметричною застібкою + пісочні широкі штани + кремові мюлі + шкіряна сумка без декору.

"Soft power" – жилет на ґудзиках замість жакета + шовкова блуза кольору топленого молока + графітова спідниця-міді + чорні лофери.

"Сity-cool" – трикотажний топ у рубчик з довгим рукавом + темно-сині палаццо + срібний ланцюжок + чорна сумка-папка.

3 речі, яких краще уникати на співбесіді:

– Короткі спідниці та глибокі вирізи — це більше про вечір, а не про кар’єру.

– Активні принти — навіть якщо дуже модно, вони можуть відволікати.

– Занадто спортивний стиль — кросівки, худі, легінси залишаємо для іншої нагоди.

За словами Галини Денисюк, на співбесіді стиль повинен бути дорослим, стриманим та сучасним.

До слова, стилістка розповіла про модні тренди літа 2025, включаючи сукні-комбінації, спідниці максі з розрізами, кроп-топи, та оверсайз жакети.